-Uludağ'da kaybolan anne ve kızı jandarma kurtardı BURSA (A.A) - 08.02.2012 - Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kaybolan anne ve kızı, jandarma tarafından kurtarıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Aysın Sezer (37) ve kızı Nesrin Sezer (22), telesiyejle çıktıkları ''Tutyeli'' mevkisinde, yoğun sis nedeniyle kayboldu. Jandarma ekiplerinin rutin devriyesi sırasında bulunan anne ve kızı, jandarma gözetiminde telesiyejle zirveden indirildi. Ekiplere teşekkür eden anne ve kızı, kaldıkları otele döndü.