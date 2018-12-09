Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da kar yağışı başladı. Tatilciler, henüz sezon başlamadan Uludağ\'a akın etti.

Sezonun açılmamasına rağmen tatilciler hafta sonu tatilinde Uludağ’a akın etti. Tatili değerlendiren öğrenciler ve günübirlikçiler, Uludağ\'da karın keyfini çıkardı. Tatilciler, 30 santimetreye ulaşan karda kayak ve kızak ile kaydı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olarak ölçüldüğü Uludağ\'da, kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için İzmir’den Uludağ’a gelen üniversite öğrencisi Hazal Erdoğan (22), “Tatil yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden sık sık yurtiçi ve yurtdışı tatiline çıkıyorum. Kışın gelmesiyle beraber hafta sonu tatil tercihimi Uludağ’dan yana kullandım. Üniversite öğrencisiyim ve yorucu bir sınav haftası geçirdim. Onun stresini atmak için Uludağ’a geldim. Burası muhteşem bir yer. Kayak yapıp karda yürüyüşlere çıkıyorum. 2 gündür buradayım, yorgunluğumu attım diyebilirim. Bundan sonra Uludağ kesinlikle kış mevsiminde tatil tercihimin ilk sırasında olacak” dedi.



FOTOĞRAFLI