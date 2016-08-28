Uludağ’da ayı ile selfie

Uludağ'da ormanda aç kalan ayılar teleferik istasyonunun da bulunduğu Sarıalan'daki çöplerin yakınında gezerken, bir vatandaş da çöplüğe gelen ayı ile selfie yaptı.

Hürriyet’in haberine göre, dün akşam Uludağ'da gezintiye çıkanlar Sarıalan'daki çöplükteki ayıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir kişi ise ayı ile birlikte özçekim yaptı. Sarıalan'daki esnaflar, zaman zaman aç kalan ayıların tek ya da ailece çöplüğe geldiğini belirterek, "Hiç bir zaman ayıların bir saldırısı olmadı. Aç kaldıklarında buraya gelip karınlarını doyuruyorlar. Bu durum hafta sonu daha yoğun oluyor" dediler.