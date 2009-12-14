Uludağ'da Ağaoğlu krizi

T24 - Uludağ'daki telesiyej ağının yarısından fazlasına sahip olan Ağaoğlu'nun telesiyejlerini çalıştırmayacağını belirtmesi, otel işletmecilerini kara kara düşündürüyor.

Yeniden yapılanmada somut adım atılmaması nedeniyle kapattığı oteli açmayacağını belirten Ali Ağaoğlu, telesiyejleri de hizmete sokmayacak.

Kayak yapmak isteyenlerin bu nedenle başka merkezlere gitmesinden endişe eden işletmeciler, "Uludağ ilk kez geçen sezon yılların ardından hareketli bir sezon geçirdi. Bu yıl çok umutluyduk. Ali Ağaoğlu'nun bu tepkisinin bedeli Bursa'ya çıkacak. Bizim en müşterilerimizin büyük çoğunluğu İstanbul'dan geliyor. Buradaki müşterilerimizin uçak ile Erzurum veya Kayseri'ye gitmesinden endişe ediyoruz. Bu da Uludağ aracılığı ile Bursa'ya her yıl giren en az 100 milyon TL'nin başka illere gitmesi demektir" dediler.

İşletmeciler, bu nedenle Ali Ağaoğlu'nun ikna edilmesi için Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın devreye girmesini istediler.