-ULUDAĞ'DA 30 KİŞİ MAHSUR KALDI BURSA (A.A) - 19.12.2010 - Dağcı oldukları belirtilen 30 kişinin, tırmandıkları Uludağ'da mahsur kaldıkları bildirildi. Bursa Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürü Yalçın Mumcu, yaptığı açıklamada, sabaha karşı jandarmaya ulaşan kişilerin, Uludağ'da yönlerini kaybettikleri ve nerede olduklarını bilemediklerini söylediğini bildirdi. Dağcı olduklarını öğrendikleri bu kişilerin bulunması için sivil savunmanın 12 kişilik dağcılık ekibini hemen bölgeye sevk ettiklerini anlatan Mumcu, kendi ekipleri ve jandarmanın kaybolan kişilere ulaşmaya çalıştığını belirtti. Jandarma ekiplerinin söz konusu kişilerle telefon irtibatı kurduğu ve yerlerinin tespit edildiği öğrenildi. Bu arada meteoroloji istasyonundan alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar kalınlığı 85 santimetre ve hafif şekilde kar yağışı sürüyor. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu bölgede, görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü bildirildi.