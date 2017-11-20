Uludağ'a 'LOÇ tırmanışı'

BURSA, (DHA)- BURSA Dağcılık ve Doğa Spoları İhtisas Kulübü (BUDAK) tarafından Dağcılık Federasyonu ilk başkanlarından olan ve 1936-41 yılların arasnda başkanlık yapan Bursalı merhum Latif Osman Çıkıgil (LOÇ) adına Uludağ\'da bu yıl 21\'incisi düzenlenen \'Latif Osman Çıkıgil\' tırmanışı gerçekleşti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ\'daki tırmanışa aralarında Hollandalı ve Kosovalılar\'ın da bulunduğu 144 dağcı katıldı.

Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü tarafından, Dağcılık Federasyonu ilk başkanlarından Bursalı merhum Latif Osman Çıkagil adına Uludağ\'a bu yıl 21\'incisi düzenlenen tırmanış cumartesi günü başladı. Bursa\'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir; Çanakkale, Sakarya, Elazığ ve Sivas\'tan gelen dağcılar ile Hollanda ve Kosova\'dan gelenlerle birlikte toplam 144 dağcı oteller bölgesinden 5 kilometre yürüyerek 1330 rakımlı Kilimli Göl kenarına çadır kurarak burada konakladı. Dağcılar tırmanışı bir sonraki gün Alaçam\'da sonlandırdı. Dağcıların yiyecek ihtiyaçları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

BUDAK Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Başak, bu yılki LOÇ tırmanıına katılımın çok daha fazla olduğunu belirtirken, \"Sorunsuz ve sıkıntısız bir tırmanış geçrekleştirdik. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Buzlanmaya rağmen hiç bir sorun ile karşılaşmadık. Tırmanış sonunda katılımcılara Büyükşehir Belediyesi düzenledikleri yemek ile sertifika verdi\" dedi.

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