Uludağ'a yeni pistler yapılacak

BURSA, (DHA)- BURSA Valisi İzzettin Küçük, Türkiye\'nin en modern kayak tesislerine sahip Uludağ\'a yetişkinlerin kullanacağı iki ayrı pist yapılacağını söyledi. Bu pistlerin Uludağ\'da 1\'inci ve 2\'nci Oteller Bölgesi\'nde olacağını belirten Vali Küçük, Uludağ\'a ayrıca yer altında bir de otopark yapılacağını, böylece park sorununun asgariye ineceğini açıkladı.

Kayak sezonunun devam ettiği Uludağ\'da Bursa Valiliği iki yeni pist yaptıracak. Vali İzzettin Küçük, 1\'inci ve 2\'nci bölgelere 1500- 1700 metre uzunluğunda iki yeni pist yapılacağını, yetişkinlerin kullanacağı bu pistlerin önümüzdeki kayak sezonuna yetiştirileceğini açıkladı.Uludağ\'daki sorunları çok iyi bildiklerini belirten Vali Küçük, \"Uludağ Bursa için çok önemli. Yol sorununu büyük oranda giderdik. Otopark problemi de aynı şekilde sonlandırılacak. Oteller bölgesine bir de kapalı otopark yapacağız\" dedi.

Kirazlıyayla\'daki kongre merkezinde yapım çaışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali İzzettin Küçük benzer bir konrge merkezinin oteller bölgesinde de inşa edileceğini, bu konudaki arayışları sürdürdüklerini belirtti. Vali Küçük, bu kongre merkezi ile Uludağ\'ı 12 ay süresince turizme açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

30\'a yakın otel ve tesisin bulunduğu toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ\'da kayak yapanlara 18 mekanik tesis hizmet veriyor.



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