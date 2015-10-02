Uludağ Üniversitesi'nde 'öğrenciye bedava çorba' krizi

Bursa’nın merkez Nilüfer Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi’nin Görükle Kampusu’nde ücretsiz çorba, simit, poğaça ve çay dağıtımına, üniversite rektörlüğü tarafından ’bu tür faaileyetlerin vakıf çatısı altında yürütülmesi gerektiği’ gerekçesiyle izin verilmedi. Karara tepki gösteren öğrenciler internet üzerinden kampanya başlatırken, belediye ise dağıtıma üniversite öğrencilerinin oturduğu Görükle Mahallesi’nde devam edeceğini duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Nilüfer Belediyesi, geçen yıl 24 Ekim’de üniversite öğrencilerine her sabah çorba ve simit ikramında bulunmaya başladı. Nilüfer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından üniversitedeki kampüs içerisine ve Görükle yerleşim bölgesine kurulan standlarda günde 2 bin kişiye hijyenik ortamda çorba, poğaça, simit, soğuk sandviç ve çay servisi yapıldı. Hafta içi her gün saat 08.00-10.00 arası Görükle’de çorba dağıtımı yapılırken, Uludağ Üniversite kampüsünde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri çorba; salı ve perşembe günleri ise poğaça, simit, soğuk sandviç ve çay ikram edildi.

"Kararı üzüntü ve açlıkla öğrenmiş bulunuyoruz"

Aynı uygulamayı bu yılda gerçekleştirmek isteyen Nilüfer Belediyesi’nin kampus alanında bulunan standının kaldırılması için Uludağ Üniversitesi’nce resmi yazı gönderildi. Karara tepki gösteren üniversite öğrencileri internette ’change.org’ sitesinde kampanya başlattı. Kampanya yazısında, ’Bedava çorba ve kahvaltılık uygulamasının, rektörlüğünüz kararıyla engellendiğini üzüntüyle ve açlıkla öğrenmiş bulunuyoruz’ denildi.

Uludağ Üniversitesi öğrencileri olarak belediyenin beleş çorba dağıtım uygulamasından müdahale edilinceye kadar çok memnun olduklarını kaydeden öğrenciler, "Elinizi derhal çorbamızdan çekin..!!!" diyerek kampanyalarına destek istediler.

"Bu günler de geçecek ve yine bir gün Nilüfer Belediyesi öğrencilere çorba ikram edecektir"

Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey kampanya düzenleyen öğrencilere sosyal medya üzerinden yanıt vererek şöyle dedi:

"Üniversite içinde bu hizmetimizin verilmesi daha doğru olmasına rağmen bunu yapamadığımız için siz öğrencilerimiz adına üzülüyorum. Ama bu günler de geçecek ve yine bir gün Nilüfer Belediyesi kendi sınırlarında bulunan Uludağ Üniversitesi içinde öğrencilere sıcak çorba ikram edecektir" dedi.

Öğrenciler adını 'anne çorbası' kot

Konuyla ilgili DHA muhabirine de açıklama yapan Başkan Bozbey, rektörlüğün aldığı kararı eleştirerek şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz her gün sıcak çorba içiyorlardı. Çok memnundular ve ’Anne çorbası’ adını koymuşlardı. Rektörlük bizim kampuste olmamızı istemiyor. Ayırdığımız bütçeyi vakfa aktarmamızı istediler. Vakıf aracılığıyla hizmetin bizim yaptığımız gibi gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle Görükle Mahallesi’nde ikinci standımızı kurup, çorba dağıtımına devam edeceğiz."

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileri, "Rektörlük, üniversitedeki bu tür faaliyetleri vakıf çatısı altında yürütmeyi istiyor. Ramazan ayında iftar vermek isteyenler de vakfa yardım yaptı. Bu yardımlar ile öğrencilere yemekhanede iftar verildi. Aynı uygulama çorba için de istendi" diye konuştu.