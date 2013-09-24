Uludağ Üniversitesi'nde Arınç protestosu



Yalova ve Orhangazi’de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı ve körfez geçişinde incelemelerini tamamlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu’ndeki İnşaat Mühendisliği Bölümü binasının açılış törenlerine katılmak üzere Bursa’ya geldi.

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu’ndeki tören öncesi 15 kişilik öğrenci grubu törenin yapılacağı binaya girmek istedi. Ancak, inşaat mühendisliği fakültesinde okumadıkları gerekçesiyle özel güvenlik görevlileri tarafından engellendiler. Zaman zaman sert müdahalelerinde yaşanan olayda, grupta yer alan öğrenciler, son dönemde yaşanan olaylarda yaşamanı yitiren 6 kişiyi Başbakan Yardımcısı Arınç’a soracaklarını ve bunun yanıtını almak istediklerini söylediler. "Başkaları için gözyaşı dökeceğine bu 6 kişi için gözyaşı dökmesini istiyoruz. Fakülteye Ali İsmail Korkmaz veya Ethem Sarısülük’ün adının verilmesini istiyoruz" diyen öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Görevliler, öğrencilere cop ve kalkanlarla müdahale ettiler. Öğrencilerde üç kez tekrarlanan müdahale sonrası oturma eylemi yaparken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, farklı bir güzergah kullanarak binaya girdi.

Arınç: Bunlar da sadece sivrisinek ısırığı kadar bizi ilgilendirir

Serhat Tezcan'ın DHA'da yer alan haberine göre törende konuşan Arınç, siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil, rakipleri olduğunu vurgulayarak, “Rakipler de ancak birbirlerini böyle eleştirebilir, hedefe böyle varabilirler. Şimdi dışarıda sayıları 20-25’i geçmeyen gençlerimizin bizi protesto etmek için toplandıklarını biliyorum. Çok şükür biz korkak insanlar değiliz. Ne olduğunu bilsek de gözümüzü kırpmadan gideriz. Bunlar da sadece sivrisinek ısırığı kadar bizi ilgilendirir. Bunların hiçbirisine değer vermiyorum. Ama üzüldüğüm tek şey böyle bir güzelliğin içerisinde yaşarken birilerinin üzerlerine kötü ideolojilerin deli gömleğini giymiş olarak birilerini protesto etmek için sabahtan beri toplanmış olmaları. Sayıları 50 olsa Uludağ Üniversitesi’nin binde biri demektir. Elli bin öğrencisi olan bir üniversitede 50 kişinin bağırıp çağırması sinek ısırığı kadar kimseyi etkilemez" dedi.

"Keşke o gençler beni protesto etmek yerine Hasan Öztimur’un elini öpmek için sıraya girselerdi" diyen Arınç şunları söyledi"Benim yüzümden huzurun bozulduysa hepinizden özür diliyorum. Bunlar olacak şeyler. Biz her yerde varız. Üniversitesi de dahil,. Meydanı da dahil ama her şeyde bir kötülük görmek, insanlara nefretle bakabilmek çok kötü bir şey. Bu üniversite, bu fakülte sizler okuyasınız diye yapılıyor. Mutlu olasınız diye yapılıyor. Daha iyi eğitim alasınız diye yapılıyor. Yoksa bu insan başka bir şey de yapabilirdi. Nasıl mükemmel bir otel yaptı, ikincisini de dikebilirdi. Kazancın en helal tarafını gelmiş size beş yıldızlı değil altı yıldızlı mühendislik fakültesi binası yapmış. Böyle bir günde birilerini protesto etmek için gözlerinden nefret saçan sayıları az bile olsa sizleri üzebilirler."