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Uludağ Üniversitesi'nde 150 akademisyen ve personel açığa alındı

Açığa alınan akademisyen ve personel sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi

03 Ağustos 2016 12:08

Uludağ Üniversitesi'nde FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 150 kişinin açığa alındı.

NTV'nin haberine göre, başarısız darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY yönelik soruşturmalar Bursa'da da devam ediyor. Yaklaşık 5 bin öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve çalışanı bulunan Uludağ Üniversitesi'nde, aralarında çeşitli fakültelerden akademisyen ve yöneticilerinde bulunduğu 150 kişi açığa alındı.

Bu sayının önümüzdeki günlerde çok daha artabileceğini belirten yetkililer, yapılacak incelemenin ardından nihai kararın YÖK tarafından verileceğini ve üniversiteninde uygulayacağını belirttiler.

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BursaUludağ Üniversitesiakademisyen

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