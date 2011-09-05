-Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde yangın BURSA (A.A) - 05.09.2011 - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Yolçatı köyünde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle UÜ Görükle Yerleşkesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar ormanlık alan tahrip oldu. Orman Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterin de havadan destek verdiği ekipler, rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor.