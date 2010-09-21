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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

21 Eylül 2010 03:00

T24 - Bursa'da dün gece çıkan hastane yangınının ardından bugün de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri ve helikopter yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.



Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında öğle saatlerinde dumanlar yükseldi. Hastanenin kliniklerinin yer aldığı bloğun çatısındaki çalışma sırasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın haberiyle birlikte bölgeye 20'den fazla itfaiye aracı sevk edilirken, ekipler alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.



İtfaiyenin çabası sürerken İl Orman Müdürlüğü'ne ait helikopter de çatıdaki yangının söndürülmesi için müdahale etti. İtfaiyenin destek çağrısıyla birlikte Bursa Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 20'nin üzerinde personel olay yerine gönderildi. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken yangının alt katlara sıçradığı görüldü. Birinci kattaki elektrik kablolaları da tutuştu ve yangın bu katta da yayılmaya başladı.



Yoğun çaba sonrası alevler kontrol altına alınabildi ve soğutma çalışmaları başladı. Yangının bir çalışma sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı sanılıyor. Yangının başlamasıyla, binanın üst katlarındaki hastalar tahliye edilerek, acil servis önündeki bahçeye çıkarıldı. Bu arada hastanedeki bazı cihazların da personel tarafından dışarı çıkarıldığı gözlendi. Hastaların tahliye işlemlerinin sürdüğü hastanede ilk gelen bilgilere göre yaralı bulunmuyor. Yangın sırasında Tıp Fakültesi Hastanesi önünde birçok ambulans bekletildi.

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