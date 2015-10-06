T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden partiye göre çorba izni

CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi öğrencilerine iki yıldır her sabah ücretsiz çorba servisinde bulunması rektörlük engeline takıldı

06 Ekim 2015 13:36

Uludağ Üniversitesi rektörlüğü CHP’li Nilüfer Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine servis ettiği çorbayı, “vakıflar aracılığıyla yapılmalı” diyerek durdurdu. Rektörlüğün, servis hizmetini AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına izin verdiği iddia edildi.

Birgün’den Dilara Dede ve Serbay Mansuroğlu imzalı habere göre; Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi'nde ve Görükle’de iki yıldır her sabah ücretsiz çorba, simit, poğaça ve çay ikramı, bu yıl Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından durduruldu. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen resmi yazıda “bu tür faaliyetlerin vakıf çatısı altında yürütülmesi” gerektiği belirtilerek, yerleşke içinde bulunan standın kaldırılması istendi.

 

Çorbaya çifte standart

 

Nilüfer Belediyesi, iki yıldan bu yana Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi ve Görükle yerleşim bölgesinde yaklaşık 2 bin kişiye ücretsiz çorba, poğaça, simit, soğuk sandviç ve çay servisi yapıyordu. Hafta içi her gün saat 08.00-10.00 arası Görükle’de çorba dağıtımı yapılırken, Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri çorba; salı ve perşembe günleri de poğaça, simit, soğuk sandviç ve çay ikram ediliyordu.

Aynı uygulamayı bu yıl da hem yerleşke hem de Görükle’de sürdürmek isteyen Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne izin verilmedi. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen resmi yazıda ‘Bu tür faaliyetlerin vakıf çatısı altında yürütülmesi gerektiği’ gerekçesiyle yerleşke içinde bulunan standın kaldırılması istendi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, servisi veremedikleri için öğrenciler adına üzüldüğünü söyleyerek, "Bu günler de geçecek ve Nilüfer Belediyesi kendi sınırlarındaki Uludağ Üniversitesi içinde öğrencilere sıcak çorba ikram edecektir. Öğrencilerimiz her gün sıcak çorba içiyorlardı. Çok memnundular ve ‘Anne çorbası’ adını koymuşlardı" dedi. 

ETİKETLER

çorba servisinilüfer belediyesibüyükşehir belediyesiöğrenciuludağ üniversitesibursa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24