Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden partiye göre çorba izni

Uludağ Üniversitesi rektörlüğü CHP’li Nilüfer Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine servis ettiği çorbayı, “vakıflar aracılığıyla yapılmalı” diyerek durdurdu. Rektörlüğün, servis hizmetini AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına izin verdiği iddia edildi.

Birgün’den Dilara Dede ve Serbay Mansuroğlu imzalı habere göre; Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi'nde ve Görükle’de iki yıldır her sabah ücretsiz çorba, simit, poğaça ve çay ikramı, bu yıl Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından durduruldu. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen resmi yazıda “bu tür faaliyetlerin vakıf çatısı altında yürütülmesi” gerektiği belirtilerek, yerleşke içinde bulunan standın kaldırılması istendi.

Çorbaya çifte standart

Nilüfer Belediyesi, iki yıldan bu yana Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi ve Görükle yerleşim bölgesinde yaklaşık 2 bin kişiye ücretsiz çorba, poğaça, simit, soğuk sandviç ve çay servisi yapıyordu. Hafta içi her gün saat 08.00-10.00 arası Görükle’de çorba dağıtımı yapılırken, Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri çorba; salı ve perşembe günleri de poğaça, simit, soğuk sandviç ve çay ikram ediliyordu.

Aynı uygulamayı bu yıl da hem yerleşke hem de Görükle’de sürdürmek isteyen Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne izin verilmedi. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen resmi yazıda ‘Bu tür faaliyetlerin vakıf çatısı altında yürütülmesi gerektiği’ gerekçesiyle yerleşke içinde bulunan standın kaldırılması istendi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, servisi veremedikleri için öğrenciler adına üzüldüğünü söyleyerek, "Bu günler de geçecek ve Nilüfer Belediyesi kendi sınırlarındaki Uludağ Üniversitesi içinde öğrencilere sıcak çorba ikram edecektir. Öğrencilerimiz her gün sıcak çorba içiyorlardı. Çok memnundular ve ‘Anne çorbası’ adını koymuşlardı" dedi.