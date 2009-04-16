Uludağ Senatosu’ndan Ergenekon tepkisi

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Senatosu tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde üniversite rektörlerimizin gözaltına alınmalarından büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.



UÜ Senatosu'nca yayımlanan bildiride, senatonun bugün toplanarak, ülke gündemini ağırlıklı olarak meşgul eden bir yargılama süreciyle ilgili bildiriyi yayınlamayı uygun gördüğü belirtildi.



"Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından birinin üniversiteler olduğuna hiç kuşku yoktur" denilen bildiride, üniversitelerin Anayasal sınırlar içindeki özerkliğinin, ülkenin sorunları ile ilgili görüşlerini ortaya koymalarının en önemli güvencesini oluşturduğu belirtildi. Bildiride, bu çerçevede, üniversite yöneticilerinin farklı görüşler ortaya koymalarının doğal olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:



"Senatomuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve laik ilkelerinin korunması ve kollanması hususunun tüm bireylere düşen bir görev olduğunu düşünmektedir. Hatta, ortaya çıkan sorunlarla ilgili üniversitelerin, Atatürk ilke ve devrimleri ekseninde taraf olması bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Son günlerde üniversite rektörlerimizin gözaltına alınmalarından büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Tüm rektörlerimizin en kısa zamanda görevlerine döneceğini ümit ediyor, yüce Türk yargısının hukuk devleti olmanın gereklerini eksiksiz ve titizlikle yerine getireceğine inanıyoruz."

