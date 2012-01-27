-Uludağ, futbolcuları yaz kampında ağırlayacak BURSA (A.A) - 27.01.2012 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, ''Uludağ'ı, 2013-2014 sezonunda futbol takımlarının yaz kampları için ideal hale getirmeyi planlıyoruz'' dedi. Harput, yeşil-beyazlı kulübün resmi yayın organı Bursaspor dergisine verdiği röportajda, kentin simgesi haline gelen ve yerli, yabancı turistlerce Uludağ'ın, yaz ve kış aylarında kullanılması amacıyla başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uludağ ile ilgili projelerin bu yıl başlayacağını belirten Harput, bu çerçevede bölgeyi futbol takımlarının yaz kamplarını yapmalarına uygun hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Kamp ve günübirlik kullanım için Sarı Alan Bölgesi'ne bungalov tipi evler yapılacağını anlatan Harput, şöyle konuştu: ''Uludağ'ın yaz aylarında da kullanılması için çalışıyoruz. Alt yapı çalışması için 1. Bölge 5 Ekimde ihale edildi. 150 günde tamamlanmasını öngörüyoruz. Atık su, kanalizasyon çalışmaları da bu planın içinde. 2012'de bu çalışmaların bir bölümü bitecek. Özellikle Uludağ 2. Bölge'de öngörülen 9 adet antrenman ve futbol sahası, soyunma kabinlerinin tamamlanması Uludağ'ı hem Bursaspor hem de diğer takımların kamp yapabileceği bölge haline getirecektir.'' Çalışmaların hızla sürdüğünü anlatan Vali Harput, Uludağ'ın 2013-2014 sezonunda futbol takımlarının yaz kampları için ideal hale getirmeyi planladıklarını söyledi. -''Sağlam, toplum nazarındaki saygınlığını başarıları ile taçlandırdı''- Öte yandan Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın, toplum nazarındaki saygınlığını sportif başarıları ile taçlandırdığını dile getiren Harput, ''Ertuğrul Hoca, gerek futbolculuk yaşamında gerekse devamda gelen teknik direktörlük kariyeri boyunca toplum nazarında çok saygın bir yer edindi. Aynı zamanda da elde ettiği sportif başarılarla bu saygınlığını taçlandırmaktadır'' diye konuştu. Bursaspor'un, Sağlam yönetiminde süper lig şampiyonluğu ve lig üçüncülüğü gibi çok önemli başarılar elde ettiğini anımsatan Harput, bu birlikteliğin daha uzun yıllar sürdüğü müddetçe yeni başarıların kazanılmasının kaçınılmaz olacağını kaydetti.