T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (8)

ÖMER KIZIL: EKONOMİ ZİRVESİ TÜRKİYE'NİN DAVOS'U OLDU Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini, bu yıl da hem konuşmacı hem de katılımcı anlamında en yoğun dönemini yaşadığ

23 Mart 2018 20:26

ÖMER KIZIL: EKONOMİ ZİRVESİ TÜRKİYE\'NİN DAVOS\'U OLDU
Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini, bu yıl da hem konuşmacı hem de katılımcı anlamında en yoğun dönemini yaşadığını ifade etti. Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nin yükselişinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Kızıl, \"Büyümesine katkıda bulunmaktan mutluyuz. Katkımızın devam etmesini isteriz. Zirve artık Türkiye\'nin Davos\'u oldu. Türkiye ciddi anlamda ilgi gösteriyor. Bu anlamda çok mutluyuz\" dedi. Uludağ\'ın tesis bakımından gelişmesi gerektiğini belirten Ömer Kızıl, Zirve konusunda, bölgenin doğru bir karar olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KIZIL EKONOMİ ZİRVESİ TÜRKİYE DAVOS OLDU UludağYönetim Kurulu Başkan YardımcısıKızıl Uludağ Ekonomi ZirvesiUludağ Ekonomi ZirvesiKızılKatkımızınZirveTürkiye DavosTürkiyeBuUludağKızıl ZirveFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24