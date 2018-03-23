Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (8)

ÖMER KIZIL: EKONOMİ ZİRVESİ TÜRKİYE\'NİN DAVOS\'U OLDU

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini, bu yıl da hem konuşmacı hem de katılımcı anlamında en yoğun dönemini yaşadığını ifade etti. Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nin yükselişinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Kızıl, \"Büyümesine katkıda bulunmaktan mutluyuz. Katkımızın devam etmesini isteriz. Zirve artık Türkiye\'nin Davos\'u oldu. Türkiye ciddi anlamda ilgi gösteriyor. Bu anlamda çok mutluyuz\" dedi. Uludağ\'ın tesis bakımından gelişmesi gerektiğini belirten Ömer Kızıl, Zirve konusunda, bölgenin doğru bir karar olduğunu söyledi.



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