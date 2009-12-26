Uludağ dolup taştı

T24 - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yılbaşı nedeniyle tatilcileri beklerken hafta sonunda kayak pistlerini günübirlik tatilciler doldurdu.



Uludağ tatilcilerle dolup taştı





Uludağ, hafta sonunda günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Oteller bölgesinde kayak pistleri tatilcilerle doldu. Hafif sis görülen ve görüş uzaklığının 300 metre olduğu Uludağ'da gündüz sıcaklık 4 derece, gece ise eksi 2 derece olarak ölçüldü.



Rezervasyonlardaki doluluk oranı otel işletmecilerinin yüzünü güldürürken yabancı grupların da önümüzdeki günlerde beklendiği bildirildi.



Beşiktaşlı Yusuf'ta Uludağ'da



Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Yusuf Şimşek, ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından eşi ve kızıyla birlikte tatil için Uludağ'a geldi.



Günü kayak yapan kızı Derinnaz Şimşek'i izleyerek ve dinlenerek geçiren Yusuf Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 maçlık ligin ilk yarısının tamamlandığını hatırlattı.



İlk yarının yorgunluğunu atmak üzere ailesiyle birlikte Uludağ'ı tercih ettiklerini kaydeden yıldız oyuncu, tatilin ardından yoğun bir çalışma temposunun kendisini beklediğini bildirdi.



Şimşek, hedeflerinin geçen yılki şampiyonluk başarısını tekrarlamak olduğunu ifade ederek, “Bu doğrultuda hareket ederek hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.



Bir gazetecinin, “Eski takımınız Bursaspor ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?” sorusuna deneyimli futbolcu, “Bursaspor Kulübü, iyi bir taraftara sahip büyük bir camia. Daha iyi yerlere gelmek için tüm kentin gerekli desteği vermesi şart. Kendilerine ligin ikinci yarısında da başarılar diliyorum” yanıtını verdi.



Uludağ'da sokak köpeği operasyonu



Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, sokak köpekleri belediye ekipleri tarafından toplandı.



Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri yeni yıl nedeniyle bölgede yaşanacak yoğunluğu dikkate alarak, Uludağ'daki sokak köpeklerini toplamaya başladı.



İlk etapta 20'ye yakın sokak köpeğini uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek, Hamitler Mahallesi'ndeki “Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi”ne getirildi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yazılı açıklamasında, Bursa'nın ve Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'daki sorunları birer birer çözme çabası içinde olduklarını belirtti.



Ağaoğlu: Şovalyelik yaptım



Uludağ'daki otelini 7 ay sonra açan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Uludağ'ın tek sorunu sahipsizlik. Horozların çok olduğu yerde sabah erken olur. Kaç kocamız var belli değil. Ben bu belirsizlik döneminde şovalyelik yaptım” dedi.



Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’da Çevre ve Orman Bakanlığı'nca özel sektöre ait 11 otelin yıkılmasını öngören ‘Büyük dönüşüm' adı verilen plana tepki gösteren Ağaoğlu, 19 yıldan bu yana faaliyette bulunan ve 25 milyon dolar harcayarak onardığı ‘Ağaoğlu My Resort Oteli'ni geçen Temmuz ayında kapattı. Bakanlık bu süreçte planın uygulması için Uludağ'da bulunan otelcilerden mutabakat imzalamalarını istedi. Ali Ağaoğlu, diğer otelcilerin aksine bakanlığın istediği mutabakatı kabul etmemişti. Bu planın uygunsuz olduğunu savunan Ali Ağaoğlu başvurduğu bölge idare mahkemesinden ‘Yürütmeyi durdurma' kararı verilmesini sağladı. Ali Ağaoğlu bu kararın ardından Uludağ'daki otelini açmaya karar verdi. 2 gün önce açılışı yapılan otelde bugün basın toplantısı düzenleyen Ali Ağaoğlu, Uludağ'ın bugüne kadar hak ettiği ilgiyi görmemesinden yakındı.



Çevre ve Orman Bakanlığı'nca kabul edilen planın Uludağ'a çözüm getireceğine inanmadığını belirten Ağaoğlu, tesisini bu nedenle kapattığını anlatırken, “Planın iyi olacağına inansam desteklerdim. Hayatımda hiç kanunsuz iş yapmadım. Devlete karşı gelmedim. Burada Avrupa’daki kayak merkezlerinden daha iyi tesisler kurdum. Bunları da ticari gayeyle yapmadım. Hem yatırım yapıp, hem de devlete karşı suçlu duruma düşmeyi kabullenemedim” diye konuştu.



