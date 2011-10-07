-Uludağ ''Davos'' olma yolunda BURSA (A.A) - 07.10.2011 - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaşar Dostbil, ''Yapılan, devam eden ve bundan sonra yapılacak çalışmalar ile Uludağ, dünya standartlarında bir kayak merkezi haline dönüştürülecek'' dedi. Dostbil, toplam 12 bin 762 hektar alana sahip Milli Park Bölgesi'nde 15 turizm tesisi, 15 kafeterya ve mekanik tesisi, 1 kayak eğitim tesisi, 15 kamu eğitim ve dinlenme tesisi, askeri tesisler, 2'si kamu olmak üzere 3 sağlık tesisi ve itfaiyenin bulunduğunu kaydetti. -''Uludağ şanına yakışır bir görünüme kavuşturulacak''- Uludağ'ı herkesin beğenisini toplayan bir turizm merkezi haline getireceklerine inandığını ifade eden Dostbil, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti: ''Uludağ'da çarpık, plansız ve çirkin yapılaşmanın önüne geçilmesi, yapı ve tesis standardının Koruma Amaçlı Plan öngörülerine uygun hale getirilmesi amacıyla, malum olduğu üzere bu hafta Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun talimatıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüklerine ait tesislerin yıkımı gerçekleştirildi. Söz konusu binaların yıkımının, Uludağ'da tesisi bulunan diğer kamu kurumlarına ve özel kişilere örnek oluşturması temel hedefimizdir. Uludağ Milli Parkı 1. ve 2. Gelişim Bölgesi'nin altyapı uygulama projelerinin alım ihalesi yapılacak. Projelerin bitirilmesini müteakiben 2012 yılı yatırım programına alınacak. Uludağ Milli Parkı 1. Gelişim Bölgesi imar planında kapalı otopark ve kamu hizmet binalarının mühendislik ve mimari uygulama projelerinin alım ihalesinin ön yeterlilik aşaması 19 Ekim 2011'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir ve yine 2012 yatırım programına alınacaktır.'' Yaşar Dostbil, çalışmaların 2012'de hayata geçirileceğini belirterek, şu bilgileri verdi: ''2012 sonu itibarıyla alt yapı projelerinin uygulanması, kapalı otopark ve kamu hizmet binalarının mühendislik ve mimari uygulama projelerinin uygulanarak tamamlanmasını müteakip Uludağ'ın temel meseleleri büyük ölçüde çözüme kavuşturularak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Yapılan, devam eden ve bundan sonra yapılacak çalışmalar ile Uludağ, dünya standartlarında bir kayak merkezi haline dönüştürülecektir. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip, yaz ve kış sporlarına yönelik hizmet, yapı, tesis ve saha düzenlemeleri ile Uludağ'ın şanına yakışır bir görünüme kavuşturularak, dört mevsim turizme hizmet edecek şekle getirilip modern ve çağdaş bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır.''