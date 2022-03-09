Uludağ’da nakit dönemi kapandı, HGS dönemi başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Bursa Uludağ'da giriş ücretlerinin artık Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ödeneceğini duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Uludağ Milli Parkına girişlerde HGS sistemine geçilmiş olup, nakit giriş gişeleri kaldırılmıştır. Uludağ Milli Parkını ziyaret eden ve araçlarında HGS sistemi bulunmayan vatandaşlarımızın giriş ücretleri plakalarına yansıtılmakta olup, Milli Park giriş ücreti E-Devlet üzerinden takip edilerek borç yansıtılan giriş ücreti postanelerden ödenebilecektir.”