Uludağ’da kaybolan 4 kişi bulundu

Bursa Uludağ'da kaybolan 4 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru kestane toplamak için yürüyüşe çıkan 4 kişilik grup yönlerini kaybetti.
Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.
Ekipler, kaybolan kişileri 150 metre derinlikteki dere yatağında buldu.