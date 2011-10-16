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Uludağ beyaza büründü BURSA (A.A)

16 Ekim 2011 14:10

-Uludağ beyaza büründü BURSA (A.A) - 16.10.2011 - Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Uludağ'da saat 01.00 sıralarında başlayan mevsimin ilk kar yağışı aralıklarla sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı oteller bölgesinde hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ve kar yağışının 18 Ekim Salı günü akşamına kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Bursa kent merkezinde ise hava sıcaklığının 12 derece ve yağışlı olduğu öğrenildi.

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