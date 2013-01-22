Uluç'un Kılıçdaroğlu eleştirisine Umut Oran yanıt verdi

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü(22 Ocak 2013) yazısında "Kılıçdaroğlu, Birand'ın cenazesinde taziyesini iletmek için korumaların zor kullanmasıyla öne getirildi" dedi. Uluç, "Bu CHP'ye bir daha oy verirsem elim kırılsın" ifadesini de kullandı.

Uluç'un "Halkçı ve demokrat lidere gel" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Mehmet Ali Birand'ın cenaze töreni için Teşvikiye Camisi'ne erkenden yola çıktım.. Yolu Akaretler Yokuşu tepesinde kesmişler. 5 metrede bir polis var. "Beş metrede bir polis" Allahın günü her şikayette "Eleman sıkıntısı" diye ağlayan İstanbul Emniyeti'nin, kente bir "Hazret" geldiğinde kuyudan çıkardığı sistem demektir.

Dolandık, uzakta indik.. Yürüdük.. Camiye geldiğimde saat 11.30.. Öğle ezanına daha bir saat var. Ama millet sabahtan gelmiş.. Kuyruğa girdik, baş sağlığı dilemek için.. Saat 12.30'du, Cemre'ye üç metre kaldığımda.. Ama sıra yan yana beşer kişiden falan oluşuyor.. Ailenin tam önüne bir kırmızı şerit çekmişler ki, millet son anda araya sızmasın ve beş kişilik kuyruk, tek kişiye insin. Bir huni vaziyeti yani.. En az 15 dakikamız daha var demek ki..

Birden nerden çıktığı belli olmayan yarmalar kuyruğa saldırdı.. Birisinin Amerikan futbolundaki gibi kucaklanıp kenara alındığını gördüm. İte kaka yol açtılar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve şürekasını Cemre'nin tam karşısına kondurdular.. Sabahtan beri bekleyen vatandaş itildi, kakıldı.. Lider (!) ve şürekası hiç beklemeden Cemre'nin tam önüne kondular.

Ben de olduğum yerden (Beni itme cesareti gösteremedi, yarmalar..) bağırdım..

"Bunlara oy vereceğiz de, halkçı, demokrat bir ülke olacağız öyle mi?.. Halkını iten kakan, halkını ezen ve kendisini halkın önünde, halktan imtiyazlı gören asilzadeler, şikayet ettikleri iktidarın yerini alacaklar da, demokrasinin temel ilkeleri, "Eşitlik" gelecek ülkeme öyle mi?. "Adalet" gelecek?. "İnsan Hakları" gelecek ha?.. Güldürmeyin beni.."

Kılıçdaroğlu, o gün o sıraya girip beklemeyi akıl edebilse, ya da yanındaki sözüm ona lider ekibinden birisi ona bunu fısıldayabilseydi, o gece bütün televizyonlarda 1 nolu haber, ertesi gün bütün gazetelerde boy boy fotoğraflarla manşet olacaktı. Adam farkında değil. Koca (!) CHP'de farkında olup akıl veren yok!..

..Ve bu Kılıçdaroğlu'nun kaçıncı vukuatı..

Bu CHP'ye oy verirsem elim kırılsın!.."



Uluç'a cevap CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’dan geldi

Brüksel’de resmi toplantıda olmasına karşın Hıncal Uluç’un gazetedeki asistanını saat 10.30’da arayarak kendisine ulaşmaya çalışan Oran, Uluç ile Uluç’un koruma görevlisinin cep telefon numaralarını aldı.

Ancak Uluç’un cep telefonu ile asistanından kendisine ulaşamayan Umut Oran, Birand’ın cenazesinde hiç yaşanmayan bu olaya dair eleştirilerini şu şekilde twitter’dan paylaştı:

“Sayın Hıncal Uluç'a telefonla ulaşamadım buradan bilgilendirme yapmam gerekiyor: Mehmet Ali Birand'ın cenazesi için camiye gidenler için de ben ve Genel Başkan @kilicdarogluk da vardı. Genel Başkanımız THY'nin 1 saat 15 dakika rötarı nedeniyle camiye gecikti. Cami girişinde bizleri görevliler karşılayarak protokole ayrılan yere bizi onlar götürdü, bizim herhangi bir talebimiz olmadı.

@kilicdarogluk 'nın 2 koruması ve ben hemen yanıbaşlarındaydım bizim yüzümüzden avludaki kimseye kötü davranılmadı. İstanbul Emniyeti’nin sivil görevlilerinin olup olmadığını bilmiyorum. Genel Başkanımız Cemre Hanıma taziye dilemek için yine görevliler tarafından hanımefendinin yanına götürüldü. İzdiham yaratmama adına bizler o tarafa dahi geçmedik.

Cumhurbaşkanı, Başbakan Yardımcısı ve bakanların onlarca korumasının doldurduğu avluda, deneyimli duayen gazeteci Sayın Hıncal Uluç'un sadece CHP ve Genel Başkanının 2 koruma polisini, yapmadıkları bir eylemi atfederek eleştirmesine üzüldüm.

Benim hiç korumam olmadı, Cumhurbaşkanını başbakanının A Tipi Protokolünden yakınmalarımı en azından TBMM Tutanakları, önerge kayıtları ve Gaziantep'teki hain saldırı sonrasında vatandaşa camide yapılan eziyet dolayısıyla Gaziantep'te dile getirdiğim tepkimi hatırlayanlar bilir. Koruma teröründen yakınan Sayın Hıncal Uluç'un objektif davranmasını, bunu her gün gerçekleştiren iktidar mensuplarını da görmesini diliyorum.”