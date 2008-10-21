Uluç'un hedefinde yine Terim var

Türk milli takımı en kötü dönemini yaşıyor" diyen Uluç'tan, Terim'e sert sözler



Fuat Akdağ, Mehmet Y.Yılmaz, Haşmet Babaoğlu ve Hıncal Uluç'un yer aldığı 90 Dakika programında haftanın futbol gündemi masaya yatırıldı.



Türkiye'nin Estonya ile berabere kalmasını değerlendiren Hıncal Uluç, Fatih Terim'in başında olduğu milli takımların A'dan Z'ye başarısız olduğunu söyledi.



"Türk Milli Takımları tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. A'sından Z'sine kadar başarısız" diye konuşan Hıncal Uluç, Terim'in Avrupa Şampiyonası'ndan sonra istifa etmesi gerektiğini ifade etti.



Terim’e güven azaldı



Kamuoyunda artık Fatih Terim'e güveninin kalmadığını ifade eden Hıncal Uluç, şöyle konuştu:



"Aslında Fatih Terim'in hala bırakması lazım, bana sorarsanız. Çünkü gazeteleri takip ediyorum, bana gelen e-maillere bakıyorum. Kamuoyunda artık Fatih Terim'e eski güvenilirlik yok. O 2000'li yılların muhteşem adamı, Milan'a giden adam önce Galatasaray'daki o yanlış dönemi, arkadan da Milli Takım'daki yanlış dönemiyle fevkalade bir itibar kaybı içinde. Fatih'in Türkiye'de yeniden görev yapması için yenilenmesi lazım. Bırakması lazım."



Medya Terim’e pazarlık yaptırıyor



Futbol Federasyonu'nun da Fatih Terim'in istifa etmesini istediğini iddia eden Hıncal Uluç, gazetelerde Terim'in maaş artışı istediği yönünde çıkan haberlere gönderme yaparak, şöyle konuştu:



"Fatih Terim'in aklından geçmeyen, ağzından çıkmayan pazarlıkları Fatih Terim'e yaptırmaya başladı medya. Zam istiyormuş da, bilmem ne ediyormuş da, 220 bin bilmem neymiş de... Böyle bir şey yok. Fatih Terim'i getirdiği duruma bakar mısın federasyonun... Yani Fatih Terim'in istifa edin gitmesini isteyen bir federasyon ancak böyle davranır."

