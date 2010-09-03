T24 LogoT24 Logo
Gündem

ULUÇ: ''SES KAYITLARI MONTAJ''  ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 20:00

-ULUÇ: ''SES KAYITLARI MONTAJ''  ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Yusuf Uluç, ses kayıtlarında geçen Yargıtay üyeleri Hamdi Yavar Aktan ve Fatih Arıkan ile hiç bir zaman bir araya gelmediğini, asla böyle bir sohbetin de yanında yapılmadığını belirtti. Uluç, yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede 30 Ağustos Pazartesi günü yer alan konuşmalarla ''en ufak bir ilgisinin bulunmadığını'' bildirdi.  Söz konusu konuşmaların kendisi dışında yapılan konuşmalar olduğunu, ne zaman, nerede yapıldığı ve doğruluğu konusunda hiçbir bilgisi bulunmadığını belirten Uluç, ''Benimle ilişkilendirilmesi hayret ve ibret vericidir'' dedi. Değişik zamanlarda yapılan konuşmaların bir araya getirilerek tek bir konuşmaymış gibi montajlandığını ifade eden Uluç, ses kayıtlarında geçen Yargıtay üyeleri Hamdi Yavar Aktan ve Fatih Arıkan ile hiç bir zaman bir araya gelmediğini, asla böyle bir sohbetin de yanında yapılmadığını kaydetti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24