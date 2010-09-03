-ULUÇ: ''SES KAYITLARI MONTAJ'' ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Yusuf Uluç, ses kayıtlarında geçen Yargıtay üyeleri Hamdi Yavar Aktan ve Fatih Arıkan ile hiç bir zaman bir araya gelmediğini, asla böyle bir sohbetin de yanında yapılmadığını belirtti. Uluç, yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede 30 Ağustos Pazartesi günü yer alan konuşmalarla ''en ufak bir ilgisinin bulunmadığını'' bildirdi. Söz konusu konuşmaların kendisi dışında yapılan konuşmalar olduğunu, ne zaman, nerede yapıldığı ve doğruluğu konusunda hiçbir bilgisi bulunmadığını belirten Uluç, ''Benimle ilişkilendirilmesi hayret ve ibret vericidir'' dedi. Değişik zamanlarda yapılan konuşmaların bir araya getirilerek tek bir konuşmaymış gibi montajlandığını ifade eden Uluç, ses kayıtlarında geçen Yargıtay üyeleri Hamdi Yavar Aktan ve Fatih Arıkan ile hiç bir zaman bir araya gelmediğini, asla böyle bir sohbetin de yanında yapılmadığını kaydetti.