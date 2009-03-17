Uluç, Lincoln'ü hedef aldı

Hıncal Uluç, Lincoln’ün hakemi aldatarak rakip oyuncunun kart görmesini sağlamaya çalıştığını ve futbol düşüncesi olarak Galatasaray formasına yakışmadığını söyledi.



Hıncal Uluç, 90 Dakika programında haftanın öne çıkan spor olaylarını değerlendirdi.

Brezilyalı yıldız Lincoln'e Galatasaray formasının yakışmadığının altını çizen tecrübeli yorumcu, şöyle konuştu:



"Lincoln'e Galatasaray forması yakışmıyor. Başkaları da var Galatasaray formasının yakışmadığı. Bazı formaların bu ülkede giyme değerleri vardır. Olması lazım. Bu değerlerin karşılığı puan ya da para değil. Bunların milyonlarca taraftarı var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın. Bu insanların çoğu genç. O insanlara örnek olma yükün de var senin. Lincoln futbol düşüncesi olarak Galatasaray'a yakışmıyor.



Lincoln tekniği yüksek bir adam. Ona karşı oynayan adamın sert olması normal; ama acımasız olması doğru değil. Acımasız da davranılıyor ve hakemler de bu acımasız davranışa gereken cezayı vermiyorlar. Fakat Lincoln'e de dikkat edin. Birisi yanımdan geçse de kendimi yere atsam diye oynuyor. Bu yüzden bir yığın sarı kart gördü. Hiçbir hakemin Lincoln'e güveni yok. Bu adam hakemi aldatmak ve rakip oyuncuya kart gösterip oyun dışında bırakmak için oynuyor. Gol atmak ya da attırmak için değil. Bu bir kere futbol ahlakında yok.



Ama Lincoln bu. Milan Baros da Ümit Karan da bu. Bunlar ayakta kalmak için değil düşsek diye oynuyorlar. Bu yüzden de hakemler kandırılmamış olmak için emin olmadığı faulü çalmıyor. Hakemleri de suçlayamıyorum bu yüzden. Galatasaray'da oyun gereği olmayan kart görme merakı var ve bunu disipline eden bir yönetim yok. Lincoln'ü Trabzon'a götürmek doğru, çünkü bir takım beyefendiler için deplasmana gitmek ceza zaten. Bu yüzden o oyuncuları deplasmana götüreceksin ve tribünde oturtacaksın ki ceza olduğunu bilsin. Kulübede oturttuğun zaman cezayı Galatasaray çekiyor, Lincoln değil.



Galatasaray, bordo-mavililer karşısında 2-1 galip ve Bülent takımı geriye çekiyor. Tam senin Lincoln'e ihtiyacın var, ileride topa basacak, faul alacak, ama o adam kulübede oturuyor. Niye oturuyor? Birinin bana bunu izah etmesi gerekiyor. Bülent futboldan bu kadar bir haber bir adam değil. Ama Galatasaray'ın yediği beraberlik golü her şeyiyle davet edilmiş bir goldür. Sarı-kırmızılılar o sırada 10 kişi.



Yaser’in atılması yanlış



Yaser'in kırmızı kartla oyundan atılması bana sorarsan yanlış bir karar. Yan hakem ‘dirsek attı ‘deyince orta hakeme bir şey kalmadı zaten. Yan hakem verdi kırmızı kartı. Egemen ve Yaser'in arasında sadece itişme ve kakışma var. Dirsek atma yok. İtişme sırasında dirseği değiyor.



Galatasaray fazlasını yerdi



Maçın tamamına baktığımız zaman Galatasaray fazlasını da yerdi, Trabzonspor atamadı. Sarı-kırmızılılar arka arkaya çok şanslı 2 maç oynadı. Birincisi Hamburg maçı. Bu maç Kocaelispor maçına dönebilirdi. Alman takımı çok net pozisyonlar kaçırdı. Trabzonspor da Hamburg da Galatasaray'a beraberlik şansını verdiler" dedi.



Hamburg karşısında tur kolay değil



Galatasaray'ın Hamburg karşısında çok cesur oynaması gerektiğinin altını çizen Uluç, "Tur kolay değil. Hele 0-0 bize yeter diye oynarlarsa hiç kolay değil. Galatasaray savunması kadar kolay pozisyon veren bir takım yok.



Galatasaray'ın bu maçı çok kritik. Bülent Korkmaz'ın çok dikkatli seçimler yapması lazım. Çok da cesur oynaması lazım. Eğer savunma oynayacaksa bu savunma santrafordan başlamalı. Orda gezen dolaşan santraforla değil pres yapan santraforla başlamalı. Orta saha adamları orta sahada bastırmalılar. Geriye çekilerek savunma yapılmaz. Geriye çekildiğin zaman bu gedikleri veriyorsun. Bülent Korkmaz'ın savunma anlayışı bu. Tarihi bir yanılgı.



Sorun stoperde kimin olacağı



Şimdiki sorun stoperde kimin oynayacağı. Kewell mı oynayacak genç Semih mi oynayacak? Yani herhangi birisi oynayabilir. Galatasaray bu kadar süre Meira'ya tahammül ettikten sonra herhangi birisi oynayabilir. Kewell'ın Hamburg'taki performansı ihmal edilir bir performans değil. Kendisi oynarken etrafını yönlendiren bir isim. Bugüne kadar hiç oynamamış gencecik bir adama bu kadar kritik bir maçta görev vermek olmaz. Yanındaki Servet gibi tecrübeli biri olsa tamam ama yanındaki de stoper değil. Onun için orada bir lider futbolcuya şans tanınması daha mantıklı" diye konuştu.



Meira dosyası



Meira'nın Galatasaray'a alınmasının yanlış olduğunu ifade eden tecrübeli yorumcu, "Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynamış Türk Milli Takımı'nın, yedeği dahil, 3 stoperi Galatasaray'da. Servet, Emre Aşık ve Emre Güngör. Bu turnuvada elenen Portekiz takımının stoperini 4. stoper olarak alıyorsun, böyle bir lükse de sahip değilsin. Meira alındıktan sonraki tablo: Bu sene Galatasaray'ın Avrupa'da ve ligde yediği gollere bakın. Yarısından fazlasında iki adamın imzası var. Sabri'nin ve Meira'nın. Bu ikilinin sarı-kırmızılı takıma yedirdiği golün haddi hesabı yok. Akıl almaz pas ve pozisyon hataları yaptılar. Meira'nın Galatasaray'a stoper olarak kazandırdığı hiçbir şey yok. Ön libero olarak oynadığı maçlarda da bir üstünlüğü görülmedi.



Meira'nın Zenit'e satılışının Galatasaray yönetiminin ve menajerlerinin çok ustaca bir pazarlaması olduğunu dile getiren Uluç, "Bana sorarsan Rusları resmen kazıkladılar. Meira'yı ikna etmeyi başaramadılar. Portekizli futbolcu da eşi de 3 hafta direndi. Bana sorarsanız Rus takımının Meira'ya verdiği paranın yanında hatta Galatasaray da cebine bir takım harçlık koymuş olabilir ‘kardeşim git' diye. Bu transfer sarı-kırmızılıların nefes almasını sağladı. Galatasaray'ın Hamburg maçını falan düşünecek hali yok" şeklinde konuştu.

