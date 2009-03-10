Uluç: Bülent, derhal istifa etmeli!

Bülent hakkındaki yorumlarından dolayı özür dileyen Uluç, Korkmaz’ın derhal takımın başından ayrılması gerektiğine dikkat çekti.



Hıncal Uluç, 90 Dakika programında haftanın öne çıkan spor olaylarını değerlendirdi. Bülent Korkmaz hakkındaki yorumlarından dolayı herkesten özür dilediğini belirten Uluç, Korkmaz’ın derhal takımın başından ayrılması gerektiğine dikkat çekti.



Galatasaray maçı bittiği zaman söylediklerinden utandığını belirten tecrübeli yorumcu, “Bülent Korkmaz, bir, futbolu bilmiyormuş. İki, Galatasaray’ı hiç bilmiyormuş. Üç, adının tam tersi, dünyanın en korkak adamıymış. Böyle birisinin Galatasaray’ın başında kalmaya hakkı yok. Sarı-kırmızılılar çok maç kaybetti; ama Galatasaraylıları hiç bu kadar utandırmadı” diye konuştu.



Korkmaz’ın Bursaspor maçında sahaya çıkardığı 11’den itibaren yaptıklarına inanamadığını vurgulayan Uluç, “İki tane bedava gol attı Galatasaray. Korkmaz’ın İstanbul’da Ali Sami Yen’de oynanan maçta bütün çabası bedava golün üstüne yatabilmekti. Kendisni hala Kayseri Erciyesspor ya da Bursaspor hocası zannediyor. Sen Galatasaray’ın başındasın ve Ali Sami Yen Stadı’nda oynuyorsun. Bu kadar korkmaya, çekinmeye hakkın yok. Çıkarsın yenilirsin, ama Galatasaray gibi yenilirsin. İkinci yarı başlıyor, Galatasaray değişiklik yapmış. Ne yapmış? Milan Baros’u çıkarmış Nonda’yı oyuna almış. Nonda’yı futbolcu zannediyor Bülent Korkmaz düşünebiliyor musun? Galatasaray’ı bugüne kadar hiç seyretmemiş. Nonda ikinci santrafor olabilir, yoksa yarım metre önünden geçen topa ayağını uzatmayan, kafasına teğet geçen topa hamle yapmayan bir adamla Galatasaray’ı nasıl 10 kişi oynatabilirsin? Üstelik kafanda da 2-0’ın üstüne yatmak dururken ve koşan bir adama ihtiyacın varken. Bana sorarsan Milan Baros ile Nonda’yı üst üste koysan Ümit Karan’ın yarısı etmez. Ümit’te üstelik heyecan, ruh, maça asılmak, arkadaşlarını teşvik etmek, koşmak ve çırpınmak var.



Galatasaray 3. değişikliğini yaptıktan sonra yayıncı kuruluş Ümit Karan’ı yakından gösterdi. Ümit Karan bitmiş. Bir teknik direktör bir futbolcuyu ancak böyle bitirir. Hem de bir Hamburg maçı arifesinde. Şimdi bu oyuncuyu sahaya koysan ne olacak koymasan ne olacak? Manen yıkmışsın adamı” dedi.



Korkmaz’ın maç içinde yaptığı değişiklikleri eleştiren tecrübeli yorumcu, Mehmet Güven, Barış ve Ayhan oynarken, 4. ön liberoyu oyuna alan teknik adamın Galatasaray’ın başında kalamayacağının altını çizdi.