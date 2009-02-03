T24 LogoT24 Logo
Spor

Uluç: Ayhan kovulmalı

Spor yazarı Hıncal Uluç, “Galatasaraylı Ayhan her an takımını yalnız bırakabilir, bu yüzden bir an önce kovulması gerekir” dedi.

03 Şubat 2009 02:00

Spor yazarı Hıncal Uluç, “Galatasaraylı Ayhan her an takımını yalnız bırakabilir, bu yüzden bir an önce kovulması gerekir” dedi.

NTV’de yayınlanan “90 Dakika” programında Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Ayhan Akman’ı eleştirdi. Uluç, bu oyuncunun herhangi bir maçta takımını yalnız bırakabileceğini, bu yüzden takımdan bir an önce kovulması gerektiğini söyledi.

Skibbe'nin Galatasaray gibi bir takımın başında hala teknik direktörlük yaptığını dile getiren Uluç, Alman çalıştırıcının futboldan anlamadığını iddia etti.

Nonda'nın bu sezonki en hırslı maçlarından birini oynadığını belirten Uluç, şunları söyledi:
"Galatasaray'da ben ikinci sarı kartı göreceğim diye bas bas bağıran Ayhan kenara gelip, Skibbe'ye Nonda'yı oyundan al diyor. Skibbe de sarı-kırmızılıların en zararlı oyuncusunu oyundan alacağına Nonda'yı oyundan alıyor. Böyle bir durumda bunu yapacağın varsa da yapmayacaksın. Skibbe izlediği oyunu anlamıyor, çözemiyor, okuyamıyor. Son yılların gördüğü en büyük Galatasaray'ın başında ama futbolun 'F'sinden anlamıyor."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24