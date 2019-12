Uluç: Ayhan kovulmalı

Spor yazarı Hıncal Uluç, “Galatasaraylı Ayhan her an takımını yalnız bırakabilir, bu yüzden bir an önce kovulması gerekir” dedi.



NTV’de yayınlanan “90 Dakika” programında Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Ayhan Akman’ı eleştirdi. Uluç, bu oyuncunun herhangi bir maçta takımını yalnız bırakabileceğini, bu yüzden takımdan bir an önce kovulması gerektiğini söyledi.



Skibbe'nin Galatasaray gibi bir takımın başında hala teknik direktörlük yaptığını dile getiren Uluç, Alman çalıştırıcının futboldan anlamadığını iddia etti.



Nonda'nın bu sezonki en hırslı maçlarından birini oynadığını belirten Uluç, şunları söyledi:

"Galatasaray'da ben ikinci sarı kartı göreceğim diye bas bas bağıran Ayhan kenara gelip, Skibbe'ye Nonda'yı oyundan al diyor. Skibbe de sarı-kırmızılıların en zararlı oyuncusunu oyundan alacağına Nonda'yı oyundan alıyor. Böyle bir durumda bunu yapacağın varsa da yapmayacaksın. Skibbe izlediği oyunu anlamıyor, çözemiyor, okuyamıyor. Son yılların gördüğü en büyük Galatasaray'ın başında ama futbolun 'F'sinden anlamıyor."