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Spor

Uluç ağır konuştu

Lucescu'nun Galatasaray'a dönebileceği söylentisi Hıncal Uluç'u kızdırdı!

25 Kasım 2008 02:00

Hıncal Uluç, NTV'deki 90 Dakika programında Galatasaray'ın teknik direktörlüğe getirebileceği söylenen Rumen teknik adam Lucescu'ya demediğini bırakmadı.

Hıncal Uluç, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Skibe'yi eleştirmesine karşın, Lucescu geleceğine onun kalmasını tercih edeceğini belirtti. Uluç, Lucescu hakkında şunları söyledi: 
"Galatasaray hakkında ettiği lafları bir kenara at, Galatasaray'a ettiği hakaretleri bir kenara at. Türkiye'ye hakaret etti bu adam ya... 'Bu ülke Çavuşesku'nun Romanyası'na döndü' dedi. İçişleri Bakanımız duyuyor musunuz? Bu adama Türkiye'de çalışma müsaadesi isteyecekler yakında sizden. Galatasaray isteyecek, Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresi. Türkiye'ye söven adamı Galatasaray'a kurtarıcı diye getirecekler. Ayıp, vallahi ayıp. Skibe kalsın, bayrak taşırım. Galatasaray Lisesi'nde de pankart asarım 'Skibe kalsın' diye.

Ben açık söyledim. Lucescu, Galatasaray'ın başına gelirse, ben Galatasaray'la bütün ilişkilerimi askıya alırım. Hakikaten alırım. Ben ülkeme söven bir adamı, takımın başında görmek istemem arkadaş. Çavuşesku'nun Romanyası neredeyse gitsin orada çalışsın."

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