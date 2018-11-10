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Ulu Önder Atatürk, Bursa'da anıldı

BURSA, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yıldönümünde Bursa'da törenle anıldı

10 Kasım 2018 16:49

BURSA, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80\'inci yıldönümünde Bursa\'da törenle anıldı.
Cumhuriyet Alanı\'nda Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene Vali Yakup Canpolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ın yanı sıra askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Canpolat ve Başkan Aktaş, Atatürk anıtına çelenk koydu. Saatler 09.05\'i gösterirken sirenler çaldı ve saygı duruşuna geçildi. Ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. Vatandaşlar da sirenler çalınırken, bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu. Trafikte seyreden araçlar da durdu, inen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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