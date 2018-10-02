ultrAslan'dan Fatih Altaylı'ya: Kendine yeni kucaklar bul...

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda çıkan kararlar hakkında yayınladığı açıklama için “Şimdi siz benim okuyup bitirdiğim liseyi hedef alırsan ben ne UltraAslan tanırım, ne ultrakurt tanırım” açıklamasında bulunan Fatih Altaylı’ya sert sözlerle tepki gösterdi. UltraAslan’dan yapılan açıklamada "Liseci"lere olan tepkiyi içeren yazıyı dahi okumayan, okuduğunu zaten anlamayan bu medya maymununun; aklınca defalarca dışlandığı liseyi koruyor görünerek yeniden liseye yanaşmaya çalıştığını gülerek izliyoruz. Yemezler Fatih! Kendine yeni kucaklar bul...” ifadeleri kullanıldı.

UltraAslan’ın Twitter hesabından “Önemsiz Biri İçin Zorunlu Açıklama” başlığıyla duyurulan yapılan açıklama şöyle:

Bir televizyon programında Fatih Altaylı isimli kiralık kalemin, yaptığımız açıklama sonrası bizleri "Galatasaray Lisesi Karşıtı" olarak tanımladığını acıyarak izledik. ultrAslan'ın Galatasaray Arması'nın doğduğu Galatasaray Lisesi'ne olan saygısı, sevgisi bakidir ve bunu sorgulamak kimsenin haddine değildir. Geçmişte defalarca yaptığımız koreografiler, pankartlar, açıklamalar gören gözler için sabit bir kanıttır... Ancak tamamen Liseci"lere olan tepkiyi içeren yazıyı dahi okumayan, okuduğunu zaten anlamayan bu medya maymununun; aklınca defalarca dışlandığı liseyi koruyor görünerek yeniden liseye yanaşmaya çalıştığını gülerek izliyoruz. Yemezler Fatih! Kendine yeni kucaklar bul...”

Ne olmuştu?

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan, kulübün olağanüstü genel kurulunda Mecidiyeköy arazisi, Hasnun Galip Sokak’ta bulunan bina, Galatasaray Adası’na yapılacak faaliyetler, Basketbol ile Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması için istenen yetkilerin reddedilmesine bir açıklama yaparak tepki göstermişti. ultrAslan konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucu mevcut yönetimin istediği bazı yetkiler Genel Kurul üyelerinin bir bölümünün oylarıyla reddedildiğini üzüntüyle izledik.

Son seçimde kullanılan 4803 oyun 2525'ini alan bir yönetimin taleplerini değerlendirmek için 500 civarı kişinin lütfedip (!) oylamaya katılması başlı başına bir skandaldır!

Üstüne üstlük bu oylama öncesinde Galatasaray yönetimleri üzerinde tahakküm kurmayı alışkanlık haline getirmiş seçkinci köhne zihniyetin küstah konuşmaları da yine Galatasaray Camiasının itibarına darbe vururcasına medyaya yansımıştır...

İsmen varlığı bilinen, ama Galatasaray yararına bir taşı yerinden kaldırmamış, kaldırana da destek olmamış bu güruh kendi içlerinden başkan seçtiremedikleri için bugün milyonların gözü önünde mevcut yönetimi çalışamaz hale getirmeye çalışmıştır.

Ve bundan da ötesi talep edilen maddeler için geçmiş yönetimlere alkış kıyamet yetkiler verenler, "bilmediğiniz çok şey var" diyerek gizemli hava yaratanlar; kime yetki vereceklerini bile doğru seçemedikleri ortaya çıkınca bugün saf değiştirip yönetimin önüne taş koymuşlardır!

"Liseciyse sorun değil, kulüp batsın; liseci değilse hiçbir şey yapmasın" mantığında olan bu hastalıklı kafaların tek arzuları galatasaray sayesinde kazandıkları statüyü ne pahasına olursa olsun korumak olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Öyle ki önceki skandal yönetime Florya satışı için yetki verirken alkış tutanlarla; bugün sattıkları Florya'nın yerine yapılacak Kemerburgaz tesisleri için istenen yetkiye bugün ret oyu verenler aynı kişilerdir!

Sadece istedikleri seçilmedi diye kendi sattıkları tesislerin yerine yeni antrenman tesislerinin yapılmasını engellemek için el kaldıran bu Galatasaray düşmanı, statü düşkünleri asla unutulmayacaktır.

Şunu unutmayın; Galatasaray'a zarar verecek yanlış karar verirseniz itiraz ederiz! Ama rövanş uğruna Galatasaray'ın önüne taş koymak için el kaldırırsanız, o ellerin karşısına 30 milyon Galatasaraylı dikiliriz!

O salonlarda ne olduğunu bilmediğiniz, ölçmeye tartmaya zihinlerinizin yetmediği konulara sadece mensup olduğunuz zümreye göre oy kullanarak; 30 milyon taraftarın Galatasaray'ına yön veremeyeceğinizi öğreneceksiniz!

Borcu eleştir, başarı gelmezse eleştir, branşları eleştir, her şeyi eleştir, elini taşın altına koyma; ama elini değil vücudunu ortaya koyanlar LİSECİ değilse muhalefet et! Bu mu sizin Galatasaraylılığınız?”

Fatih Altaylı’nın açıklaması

ultrAslan'ın, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda çıkan kararlar hakkında yayınladığı açıklamaya ilişkin konuşan Altaylı, "Şimdi siz benim okuyup bitirdiğim liseyi hedef alırsan ben ne Ultraaslan tanırım, ne ultrakurt tanırım. Beşiktaş, Fenerbahçe bu ruh için lise kurmaya çalışıyorlar olmuyor. Yerli ve milli ilk lisedir Galaasaray lisesi. Galatasaray'ın bugünlere gelmesine geniş katkılar sunmuştur. Artık geniş kitlelere açmalıdır. Ama bu şu demek değildir, Galatasaray taraftar tarafından yönetilir. Liverpool'u tribün mü yönetiyor? Ultraaslan'a söyleyim, niyetleri kulübü almaksa, toplansılar parayı gelsinler satın alsınlar kardeşim. Kulübün bugünkü güncel değeri belli." dedi.