-Ultraslan: ''Milli takımımız kulüplerin üstündedir'' İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın Estonya ile geçen ay oynadığı özel karşılaşmada, Türk Telekom Arena'da Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na yapılan protestoların tekrarlanmaması için harekete geçen Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan, yayımladığı açıklamayla milli takımın kulüplerin üstünde olduğu vurgusunu yaptı. UltrAslan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, milli takımın her Türk'ün gurur kaynağı olduğu vurgulanarak, ''UltrAslan olarak milli takımımızın her müsabakasında sanki Galatasaray'ı destekler gibi destek verdik ve bundan her zaman gurur duyduk. Milli takımımıza giden oyuncuları kulüp ayrımı yapmadan destekledik ve başarılarına etki etmeye çalıştık. İnandık ki, hangi kulüpten gelirse gelsin, milli takım formasını giyen oyuncu, kulüp kimliğinden sıyrılıp, kendini ülkenin başarısına adamıştır. Unutulmamalıdır ki, milli takımımız kulüplerin üstündedir'' ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, taraftarlardan bireysel olarak hiçbir oyuncuya tepki göstermemeleri de istenirken, milli takımın başarısını engelleyecek protestolardan kaçınmaları talep edildi.