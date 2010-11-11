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Spor

ULTRASLAN DA KÜFÜRDEN RAHATSIZ İSTANBUL (A.A)

11 Kasım 2010 17:52

-ULTRASLAN DA KÜFÜRDEN RAHATSIZ İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - Galatasaray taraftar grubu UltrAslan tarafından, yaklaşan Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılı tribünlerden yapılmaya başlanan küfürlü tezahüratlarla ilgili bir açıklama yapılırken, durumdan kendilerinin de rahatsız olduğu belirtildi. UltrAslan Genel Koordinatörü Oğuz Altay imzasıyla, taraftar grubunun internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Büyük Galatasaray taraftarı... Son haftalarda oynadığımız maçlarda, ezeli rakiplerimizden biri olan Beşiktaş ve taraftarlarına ithafen söylenmeye başlayan küfürlü besteden UltrAslan yönetimi olarak ciddi rahatsızlık duymaktayız. Tribünde maç öncesi veya esnasında rakip takımlara ve tribünlerine göndermeler elbette olacaktır. Ancak bizler bu işi Galatasaraylılık kültürüne ve bizlere yakışır şekilde yapmalıyız. Tribünlerimizde yer alan bayan taraftarları hedef alan küfürlü göndermeleri nasıl kabul edemeyeceksek, biz de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. Tribünlerden küfür denen illeti en azından toplu edilen küfürü kaldırmak bizlerin elinde. Bizler bu işin öncüsü olmalıyız. Söz konusu beste ile başlamak üzere tribünlerimizde küfürlü bestelere son verelim. Hepinizin konuya bir Galatasaraylı duyarlılığı içinde yaklaşacağınızı umuyor ve çaba göstereceğinize inanıyorum.''

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