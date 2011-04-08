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Spor

Ultraslan: 15 mağlubiyet sevince boğar

Galatasaraylı bazı taraftarlar Trabzonspor karşısında 15'inci mağlubiyeti istiyor.

08 Nisan 2011 03:00

T24 - Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın 10 kadar üyesi, Türk Telekom Arena'da hafta sonu oynanacak seyircisiz maçta Trabzonspor'u destekleyeceklerini açıkladı.

Seyircisiz karşılaşmada stadın çevresinde olacaklarını belirten taraftarlar, "15 mağlubiyet tüm taraftarı sevince boğar. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bizi puan cetvelindeki durumumuzdan daha fazla yaralar. Tüm Fenerliler bu hafta Galatasaray'ı destekleyecek. Önümüzdeki hafta da Bursaspor'u" dedi.


Habertürk'ün haberine göre; görüntü vermeyerek isimlerinin açıklanmasını istemeyen taraftarlar, "Görüntümüzü alırsan önümüzdeki sezonlar da futbolcular karşısında küçük düşeriz. Olası bir mağlubiyette futbolcular "2011 yılında Trabzon'a yenilmemiz için baskı yapmıştınız" derlerse diyecek kelime bulamayız. Futbolcular özellikle de Arda taraftarla barışmak istiyorsa sahaya çıkmasın. Zaten bu sezon oynadığı karşılaşma sayısı bir elin parmaklarını geçmez" dedi.


Küme düşme potasının en üst sırasındaki Bucaspor ile aralarında 12 puan fark olduğunun hatırlatılması üzerine bazı taraftarlar şunları söyledi: "Futbolcular gelip geçici ama biz kalıcıyız. Küme düşmemiz imkansız. Sezonu 15. ya da 10. bitirmemiz arasında büyük fark yok."


Şampiyonluk için Trabzonspor'u desteklediğini açıklayan Harry Kewell'ın kalplerini bir kez daha fethettiğini belirten taraftarlar "Bizi yenmeyen takım kalmadı. Trabzon da yense bir şey kaybetmeyiz. 2003-2004 sezonunun 33. haftasında deplasmanda Trabzon'u 4-2 yenerek Fenerbahçe'nin 4 puan farkla şampiyon olmasını biz sağlamıştık. Trabzonspor ise 2. olabilmişti. Biz bu karşılaşmayı da unutmuyoruz" dedi.



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