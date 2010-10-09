-ULTRA LÜKS YAT ''SUNRISE'' RUS İŞ ADAMINA SATILDI ANTALYA (A.A) - 09.10.2010 - Antalya Serbest Bölgesi'nde Alman ve Fransız sermayesi ile kurulan Sunrise Yatçılık tarafından kızağa konulan ve Türk mühendis ve işçisinin emeği ile yapılan ''Sunrise'' adlı ultra lüks yat, adı açıklanmayan bir Rus iş adamına satıldı. Sunrise Yatçılık Genel Müdürü Özgür Çiğdem, 2007 yılında kızağa konulan 45 metre boyunda, çelik alüminyumdan yapılan, içinde 6 kamara, iki salon bulunan lüks yatın, 2009 yılında tamamlanarak denize indirildiğini söyledi. Çiğdem, 5 bin mil okyanus aşabilecek kapasitedeki yatı, önce İngiltere ve ABD'de finans sektöründe faaliyete bulunan ve adı gizli tutulan Güney Afrikalı bir iş adamının satın almak istediğini, ancak küresel krizden etkilenen iş adamının yatı satın almaktan vazgeçtiğini anlattı. Küresel krizin etkisini kaybetmesi üzerine ''Sunrise'' adlı yatı geçen ay Cannes Boat Show Fuarı'nda sergilediklerini belirten Çiğdem, şöyle konuştu: ''Antalya Serbest Bölgesi'nde Alman ve Fransız sermayesi ile kurulan Sunrise Yat Üretim Şirketi ilk teknesini 2009 yılında denize indirdi. 120 kişilik bir ekip, yatı 2,5 yılda tamamladı. Kendi klasında Akdeniz bölgesinin en büyük yatını ürettik. Güney Afrikalı bir iş adamına satış için de anlaştık. Ancak araya küresel kriz girince müşterimiz de bu krizden etkilendi ve yatı almaktan vazgeçti. Küresel krizin etkisini kaybetmesi üzerine uluslararası fuarlarda yatı sergilemeye başladık. Cannes Boat Show Fuarı'nda 'Sunrise' büyük ilgi gördü. Adeta müşteri akınına uğradı. Ülkesinde ünlü olduğu söylenen bir Rus iş adamına yatın satışı yapıldı.'' Yat, okyanusu aşabilecek kapasitede ve saatte 15 knot hıza ulaşabiliyor. Adı sır gibi saklanan Rus iş adamına satılan yatın satış miktarı da açıklanmadı.