ultrAslan'dan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e istifa çağrısı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'e istifa çağrısında bulundu.

Şirin, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada taraftara sözünün olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar istifa etmeyeceğini ifade etmişti.