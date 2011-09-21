'Ülkücüyüm' diyerek aldığı arabayı otoparkçıya vermiş

T24

Ankara dün terörün çifte bombalı saldırısına hedef oldu. Kızılay’da patlatılan bombalı otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi ve 3 can aldı.Milliyet’in aldığı bilgiyere göre, saldırıda kullanılan 06 BS 099 plakalı, Renault Laguna marka araç, bir süre önce bir galeriden satın alındı.Galeriye N.K. adlı kadın tarafından Eylül başında satılan aracı, 13 Eylül’de sahte kimlikle satın alan kişi, kendisini “ülkücü, vatansever biriyim” diye tanıtarak, pazarlık yaptı ve aracı ruhsatı üzerine geçirmeden aldı.Patlamadan yaklaşık 5 dakika önce Kumrular Caddesi’ne gelen kişi, önceden belirlediği, Namık Kemal İlköğretim Okulu’nun karşısındaki bölgeye yanaşarak, araçtan indi. Acele tavırlarla anahtarını, caddedeki otoparkçıya vererek, “Sen park et, işim acele” diyen bir kişi, caddeden ayrıldı.Otoparkçının, geri geri yanaşarak park ettiği araba ise yaklaşık 5 dakika sonra patladı. Otoparkçı, kamera görüntülerine yansıyan kişilerin teşhisi ve bu kişileri tanıyıp tanımadığının anlaşılması için gözaltına alındı.Olaydan sonra, Ankara Otogarı’nda tıraş olan ve üzerini değişen bir kişinin tuvalette gözaltına alındığı da iddia edildi. Ancak bu iddia doğrulanmadı.