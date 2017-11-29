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Ülkücülerden esnafa siftah

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Esnafın sabah siftahı Ülkü Ocaklarından' etkinliği çerçevesinde sabah namazının ardından çarşı esnafına Bereket Duası ve 1 TL dağıtıldı

29 Kasım 2017 18:06

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen \'Esnafın sabah siftahı Ülkü Ocaklarından\' etkinliği çerçevesinde sabah namazının ardından çarşı esnafına Bereket Duası ve 1 TL dağıtıldı.
Cami Kebir’de kılınan sabah namazının ardından Hunat ve Cami Kebir mahallesi esnafına önceden hazırlanan zarflar içinde bulunan Bereket Duası ve siftah parası olarak 1 TL dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, \"İl Başkanlığımızca milletimize fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda da bugün sabah namazının ardından çarşı esnafına hayırlı ve bol kazançları olması maksadıyla Bereket Duası ve 1 TL’lik siftah parası dağıtımı gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde bu tip faaliyetlerimize hız vereceğiz. Tüm esnafımıza bereketli kazançlar dilerim\" dedi.

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