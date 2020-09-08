Ülkücüler, Bahçeli'nin talimatıyla 9 Eylül'de sokağa iniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla ülkücülerin İzmir’de 9 Eylül saat 9.00'da ‘İstiklal için kararlılık yürüyüşü’ yapacağı bildirildi.

MHP lideri Bahçeli, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, On İki Ada'nın statüsünün yeniden değerlendirilmesini istemiş, "Bu adalar haksız, hayasız ve hukuksuz şekilde elimizden alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

TRT Haber’in haberine göre Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'de (yarın) ‘Yunan askerinin denize döküldüğü yerde İstiklal için kararlılık yürüyüşü’ yapma talimatı verdi.

Binden fazla kişi organize edildi

Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım başkanlığında binden fazla kişinin organize edildiği bildirildi. On İki Ada'yı temsilen 12 ayrı yürüyüş korteji oluşturulduğu, bu grupların her birinde 81 ili temsilen 81 gencin görevlendirildiği kaydedildi. Grupların yan yana ve art arda 9'ar kişi halinde sıralanacağı, böylece Atatürk'ün doğum yılı olan 1881'e de gönderme yapılacağı belirtildi.

Gündoğdu Meydanı'na yürüyecekler

Ülkücülerin, 9 Eylül'de saat 9.00'da (yarın) "İstiklal için kararlılık yürüyüşü" adıyla İzmir Cumhuriyet Meydanından Gündoğdu Meydanı'na yürüyeceği ifade edildi.

Yürüyüşün, Koronavirus tedbirleri kapsamında gerçekleşeceği, ülkücülerin bir gün önce Covid-19 testinden geçirileceği bilgisi paylaşıldı. Alana girişte herkesin ateşinin ölçüleceği, katılımcıların hepsinin maskeli olarak, bir buçuk metrelik aralıklarla yürüyeceği kaydedildi.

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