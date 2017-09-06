Ülkücü yazar: Yeni parti, sadece AKP'yi değil, MHP ve BBP'yi de korkutuyor, Akşener'in puanı çok yüksek

Yeniçağ yazarı Ergun Kaftancı, MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak "yeni parti" ile ilgili olarak "Merkez parti, sadece AKP'ye değil, MHP'ye ve BBP'ye de oylarının yeni partiye gideceği korkusunu yaşatıyor" dedi. Kaftancı, konuya ilişkin olarak okurlarından çok sayıda e-posta aldığını belirterek "Anlaşılan Akşener'in puanı çok yüksek" ifadesini kullandı.

Ergun Kaftancı'nın "Akşener'in puanı yüksek" başlığıyla yayımlanan (6 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Meral Akşener ve seçkin ekibinin, açılışını Cumhuriyet Bayramı'na denk getirmeye çalıştıkları merkez parti, sadece AKP'ye değil, MHP'ye ve BBP'ye de oylarının yeni partiye gideceği korkusunu yaşatıyor...

Olacağı da zaten bu, bu üç parti ilk seçimde büyük oy kaybına uğrayacak...

Daha şimdiden, bunu nasıl önleriz diye düşünüyorlar.

Bütün telâşları bundan...

Karalamak amacıyla ürettikleri yalan içerikli lafları uluorta yaydıkları takdirde yeni hareketi taraftarsız yani oysuz bırakacaklarını sanıyorlar...

Beyhude işler bunlar...

* * *

Yeni harekete ilişkin okurlarımdan çok sayıda ileti alıyorum...

Anlaşılan Akşener'in puanı çok yüksek...

Aralarından hemen her görüşü ve desteği bir araya getiren bir iletiyi seçtim; o ileti de değerli okurum Hasan Tuncer'den geldi. Tuncer'in de Meral Akşener'e ilişkin tespitleri ve temennileri şöyle:

-Lider olma potansiyeli var...

-Dürüst biri...

-Merkez sağ ve demokrat kimliği mevcut ama bu kimliğini iyice vurgulamalı...

-Katılımcı olmalı ve STK'larla sürekli fikir paylaşımlarında bulunmalı...

-Partisini iyi örgütlemeli, parti içi demokrasinin gereklerini yerine getirmeli...

-Maddi konularda yasal çerçevenin dışına çıkmamalı...

-Kürt sorununun çözümü konusunda demokratik önerilerde bulunmalı...

-Demokratik ve birleştirici bir anayasayı desteklemeli...

-Popülist politikalardan mümkün olabildiğince uzak durmalı...

-Gençlere önem vermeli ve sosyal medya platformlarında da iyi örgütlenmeli...

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Akşener hemen her konuşmasında, kadın yurttaşların çeşitli sorunlarını da çözmeyi önemli görevlerinden biri olarak sıralıyor. Anlaşılan gençler ve kadınlar Akşener'in her daim rüyet alanında olacak. Bu insanların sorunları çözümlenmeden ülkenin sorunları kolayca çözümlenemez görüşünde.

Yerden göğe haklı!