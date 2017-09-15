Ülkücü yazar: Hatun Tuğluk'un cenazesine yönelik saldırı çok acı; böyle ucuz davranmayın!

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yönelik olarak düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. "Hatun Tuğluk'un Ankara'da defnedilmesine bir grubun karşı çıkmasının çok acı bir olay olduğunu ve Türk Milleti'nin hiçbir ferdine yakışmadığını belirtmek isterim" diyen Bulut, sözlerinin devamında "Kendi atasının mezarına saygısızlığı, savaş sebebi olarak gören bir millete mensup olan insanlar, böyle ucuz davranışlar içine girmemelidir" ifadesini kullandı.

Arslan Bulut'un "Türk töresinde cenazeye saygı" başlığıyla yayımlanan (15 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Yazıya başlarken, halen tutuklu bulunan eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un Ankara'da defnedilmesine bir grubun karşı çıkmasının çok acı bir olay olduğunu ve Türk Milleti'nin hiçbir ferdine yakışmadığını belirtmek isterim.

Hiç kimse, terör örgütüyle ilişkili bir kişinin yakını olsa bile hiçbir cenazeye saygısızlık yapmamalıdır. Böyle bir anlayış, Türk töresinde ve İslâm dininde yoktur. İskitlerden bu yana Türk töresinde en büyük kutsal, ata mezarlarıdır. Kendi atasının mezarına saygısızlığı, savaş sebebi olarak gören bir millete mensup olan insanlar, böyle ucuz davranışlar içine girmemelidir.

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AKP, referandum için neden top gezdiriyor?

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Irak'ın kuzeyinde yapılması planlanan referandumla ilgili olarak, Türkiye'nin ABD kadar bile net bir açıklama yapmadığını dün yazmıştım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da "Hükümet Kuzey Irak referandumu konusunda da kararlı bir tutum göstermemektedir. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması şarttır. Referandum meşru değildir. Referandumu tanımıyoruz. Hükümetin de sahada top gezdirmeyi bırakıp bu konuda net bir tutum alması ve açıklama yapmasını bekliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, nihayet bir açıklama yaptı ve "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Tabii yetersiz bir açıklama...

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise "TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur" dedi.

İnsanın aklına "AKP iktidarı, Barzani yönetimi ile giriştiği ortak petrol boru hattı gibi projeler yüzünden mi böyle etkisiz kalıyor?" sorusu geliyor!