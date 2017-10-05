Ülkücü yazar: Bahçeli yakında 'Bozkurt'u bırakıp, 'Rabia' işareti yapmaya başlar!

Ülkücü Yeniçağ yazarı Ergun Kaftancı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin de kullandığı Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal kabul edilen bozkurt simgesini bırakıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP ile özdeşleyen rabia işaretini yapmaya başlayacağını öne sürdü. Kaftancı, "beyler" sözünü kullanarak, "Beyler rozetleri değiştirmiş" dedi.

Yeniçağ'da Kaftancı'nın "Başkanlara yol göründü" başlığıyla (5 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Filiz Ulusoy, Ankara'nın Kalecik ilçesi AKP'li Belediye Başkanı... Oldukça toplu bir hanımefendi, uzaktan baktığınızda kendisiyle kol güreşi yapmaya "Ya yenilirsem" diyerek cesaret edemezsiniz...

Kalecik halkı, gülünce iki yanağında gamzeler oluştuğu için Filiz hanımı "Gamzeli Başkan" diye anıyordu...

Başkan artık öyle anılmıyor...

Eski AKP'li İlçe Başkanı Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Tülay Dursun'un eşi Sedat Dursun'u makam odasında eski İlçe Başkanı Ümit Çiğdem ile ortaklaşa dövüp darp etmeleri üzerine halk artık başkandan "Eli sopalı Başkan" diye bahsetmeye başladı...

Darp olayı yargıya taşındı...

Filiz Hanım şikâyet üzerine yargılandı, tabii yardakçıları da...

Hapis cezası aldı, infaz ertelendi. Benzer bir suç işler ve yeniden yargıya düşerse, yallah içeri!

* * *

AKP'li belediyelerin başkanları diken üstünde; Erdoğan birçoğunun istifasını istiyor; Kadir Topbaş gitti, sırada İ. Melih Gökçek var, Bursa Belediye Başkanı var, Balıkesir Belediye Başkanı var, Uşak Belediye Başkanı var, Niğde Belediye Başkanı var, Antalya Belediye Başkanı var, Sakarya Belediye Başkanı var, Fatih Belediye Başkanı var, Beyoğlu Belediye Başkanı var...

Var da var...

Genel Başkan, AKP'nin yüzü sayılan belediye başkanlarını 2019'dan önce değiştirmek istiyor...

Öyle anlaşılıyor ki başkanlar, halkın AKP'ye güvenmez hale gelmesine sebep oldular. Erdoğan, partiyi kötü gidişinden kurtarmak için yeni isimlerden medet umar oldu...

Yeni partinin önü açık

Kadınlar, gençler, esnaf, iş çevreleri, değişik iş kollarında çalışanlar, yeni partinin saflarına katılarak çalışmak istediklerini duyuruyorlar...

Kuruluş aşamasında olan partinin adı, kurucuları, tüzüğü, programı hepsi 25 ekim günü Meral Akşener tarafından açıklanacak. 29 ekim günü de resmen faaliyete geçilecek...

Destek olmak ve görev almak isteyen halkımız öyle anlaşılıyor ki o tarihe kadar beklemek zorunda; resmi kuruluş tamamlandığında da herkes üye olabilecek ve görev talep edebilecek...

Manzara umut verici ve iç açıcı; halkın partiye teveccühü görülmemiş düzeyde, ülkeyi berbat eden iktidara güvenini yitirmiş herkes yeni partiyi bekliyor ve siyasal kurtuluşu yeni hareketin sağlayacağına inanıyor...

Sanem Kalfa ve caz

Sanem Kalfa, uluslararası müzik dünyasında adı cazla anılan ve çok takdir edilen bir kızımız. Trabzon'da yetişmiş; müziğe, özellikle de caza yatkın yeteneğini de doğduğu kentte hayata geçirmiş...

Geçen pazartesi günü Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği caz festivalinde cazcı George Dimitriu ile sahne aldı ve caz sevenleri doyuran bir konser verdi.

Sanem Kalfa'nın uluslararası tam 15 ödülü var. Sanatçı ülkemizin övüneceği bir isim, Avrupa'da onun kadar cazı özümsemiş ve sunmuş sanatçı yok. Olanlar da kendi dünyalarında kalmayı seçmiş. Oysa Sanem cazın beşiği Amerika'daki çoğu caz ustasından daha başarılı, çünkü yeteneğini duyarak ve hissederek sergiliyor. Sanem Kalfa'ya ve halkımıza bu müstesna sanatçımızı dinleme imkânı sağladığı için Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na binlerce teşekkür...

Değiş Tokuş

Beyler rozetleri değiştirmiş...

Yakındır; Bahçeli, Bozkurt işaretini de bırakır, Rabia işareti yapmaya başlar!