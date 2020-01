Ülkücü yazar: Akşener, "Parti kuracağım" demeseydi aynı ithama uğrayacak mıydı?

Yeniçağ yazarı Ahmet Gürsoy, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yeni parti kurma hazırlığıda olan eski MHP'li Meral Akşener'e yönelik olarak kullandığı "Gadyonun kraliçesi" ifadesine tepki gösterdi. Gürsoy, "Akşener'e birdenbire 'gladyo' ilişkilendirmesi niçin yapıldı? Eğer Akşener 'Parti kuracağım' demeseydi aynı ithama uğrayacak mıydı?" diye yazdı.

Ahmet Gürsoy'un "İktidara siyasal düzen kurma peşindeler" başlığıyla yayımlanan (31 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Adamlar, referandum süreciyle yine bir ivme kazanan, AKP'nin yeniden kurmakta olduğu siyasal düzenin inşaatına taş taşımakla görevli gibiler. Bir çeşit yardımcı görev üstlenmişler.

İç tüzük değişecek..

Tamam, siz nasıl istiyorsanız öyle olsun.

Müftüler nikah kıysın..

Kıysın. Tam da bizim aradığımız gibi.

Eğitim sistemine darbe vuruyoruz. Cinsel şaibelerle dolu Ensar Vakıfını Bakanlığın paydaşı yapıyoruz.

Yapın.. Bu konuda sesimiz çıkmaz. Ayrıca bizim için mahzuru yok.

Almanya ile dövüşüyoruz.

Dövüşün tabi..

Türklere hesap sormak neyin nesiymiş görsünler. Zaten biz de bunu istiyoruz..

Ama sıkıştık..

Baktık ki işler umduğumuz ve hesapladığımız gibi değil. Almanya karşısında sesimizi kısıyoruz. Hatta sesimiz içimize kaçmış gibi yapacağız..

Yapın tabi. Biz görmeyiz bile.

Her hâl ve şartta devletimiz ve milletimiz için arkanızdayız.

Hâlbuki ülkenin bin bir türlü derdi var. Örneğin tarım bitmiş.. Çiftçi kan ağlıyor.

Bizzat hükümetin kendisi et fiyatlarını kontrol etmekten uzak. Dikkatinizi çekerim. Et, hükümeti mağlup etti. "Fiyatları indireceğiz, et ithal edeceğiz. Olmazsa gümrükleri düşüreceğiz" dediyse de bir bakanın görevine son verdi.

İşte kurban geliyor. Amellerimizi ve niyetlerimi İslam'a göre, eylemlerimizi de ithalata göre yapacağız. Ne tür hayvan keseceğimiz belli değil.

Bunları dillendirecek muhalefet yok. Yavru muhalefet partileri, iktidara yeni siyasal düzen kurma peşinde.

Sorunlar dağ gibi..

Birçok okuyucu "ön lisans mezunuyuz biz de polis olalım. Yazın bunları" diyor. Benim yazmam yeter mi? Bunu muhalefetin dillendirmesi lazım.

Yine bedelli askerlik isteyenler var.

"İşimi yeni kurdum. Uzun süreli askerlik sonucu kayıp edersem ne olacak" diye soruyor.

Bir başkası: "Borçlarım var" diyor.

Kimi, "ailemde yatalak hasta var bakmak zorundayım" diye ekliyor.

Öte yandan askerlik bir vatan görevi. Bir yanda gelecek kaygısı ve yaşam savaşı öte yanda milli vicdan. Orta yıllardır duran dağ gibi bir işsizlik sorunu. Ne yapacak bu insanlar?

Vatanseverlik ile açlık arasında bir tercihe zorlanmaları kimin eseri?

Bunlar toplumsal sorunlar.

Kim ilgilenecek?

Yavru muhalefetimiz, tarımda yok.

Sanayi de yok.

Toplumsal başka sorunlarda sessiz.

Bir tek AKP'nin kendine kurmak isteğini "Yeni Türkiye" düzenine katkı sağlamak. Eğer referandumla birlikte yeni anayasa değişikliğine uygun bir rejim kurarsa Türkiye'yi kurtaracağın inanıyor. Bunun yolu da koşulsuz olarak Erdoğan liderliğinde düğümleniyor. Kısacası, Türkiye'nin kurtuluşu ile Erdoğan'ın Türkiye'nin başında kalması arasında bir paralellik kuruyor.

Bu konuda, Vatan Partisi ile MHP ortak paydada yürüyor görüntüsü vermekte. Perinçek ve ekibinin AKP'nin iktidar sürecini akamete uğratacak oluşumlara birlikte tavır almalarının nedeni bu olabilir.

Akşener'e birdenbire "gladyo" ilişkilendirmesi niçin yapıldı? Eğer Akşener "parti kuracağım" demeseydi aynı ithama uğrayacak mıydı?

Hiç sanmam.

Burada asıl mesele Erdoğan iktidarının bir iki dönem daha sürdürülmesi için hamle yapmak. Tabir yerinde ise engelleri tıraş etmek. MHP ve Perinçek bunu yapıyor..