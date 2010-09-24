'Ülkücü Veli Can Oduncu’ya tetikçilik teklif etmişler'

T24 - Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, babasına düzenlenen suikast ile ilgili olarak yeni bir iddiada bulundu. Ahmet Özal, kendisine 18 Haziran 1988’de Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ANAP kongresinde babasına suikastte bulunan Kartal Demirağ’ın saldırısı ile ilgili çok sayıda ihbar ulaştığını söyledi.



Özal, altı ay önce aldığı bir mektupta ilginç bilgiler yer aldığını söyledi. Özal, “Adı militan diye geçen ve cezaevinde 1988 Mart ayında öldürülen Veli Can Oduncu (çok sayıda cinayetin faili Ülkücü) hapis cezası yemiş. Karanlık bazı güçler, onu hapisten kaçırıp tetikçi yapmak istiyorlar. Ancak Oduncu adamlara, ‘Alnı secdeye değen insana ateş etmem’ diyor. Zaten 26 Mart 1988 yılında Oduncu’yu cezaevinde öldürüyorlar. O olaydan 2,5 ay sonra da babama yönelik suikast gerçekleşti. İhbarda bahsedilen söz konusu tarihleri inceledim, tutuyor. Savcılık konuyu inceleyecektir” diye konuştu.





Tebligat gitti



Öte yandan, Savcılık Özal suikasti ile ilgili olarak Habertürk Gazetesi’nde çıkan haberdeki iddialar nedeniyle açılan soruşturma kapsamında Ahmet Özal’a savcılık tebligat gönderdi. Ahmet Özal, “Babam ülke karışmasın diye bu isimleri açıklamadı. Bunlardan biri de eski MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu’ydu” demişti.







