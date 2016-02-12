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Ülkücü Ortadoğu: Üç maymunu oynayanlar; Meral Akşenir'in danışmanı Ali Serim kim?

"O sizi tarif ederken 'Meral Akşener üniversite yıllarında hocam oldu. Çok beğenirim kendisini' diye tarif ediyor"

12 Şubat 2016 15:06

MHP’nin yayın organı Ortadoğu gazetesi, Olağanüstü Kurultay'ı toplamak için harekete geçen MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'in 'Ali Serim' isimli bir delege ile fotoğraflarına yer verdi. "Ali Serim olayında üç maymunu oynayanlar" başlığıyla yayımlanan haberde, "Evet, bu soru direkt size Meral Akşener hanımefendi… "Ülkücü delegeye hakaret eden" bu Ali Serim kimdir, neyiniz oluyor?" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin yazarlarından Yıldıray Çiçek imzasıyla yayınlanan haberde ayrıca Ali Serim'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la, AKP'li eski bakanlardan Egemen Bağış'la ve İstanbul Rum Patriği ile çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.

Ali Serim'in sürekli Ülkücü harekete hakaret eden bir isim olduğunu ve kendisini Meral Akşener'e yakın bulduğunu öne süren Yıldıray Çiçek şöyle devam etti:

"Evet, bu soru direkt size Meral Akşener hanımefendi… "Ülkücü delegeye hakaret eden" bu Ali Serim kimdir, neyiniz oluyor? O sizi tarif ederken 'Meral Akşener üniversite yıllarında hocam oldu. Çok beğenirim kendisini' diye tarif ediyor. Bu gizemli ve çok yakınınız olan Ali Serim attığı bir twitte diyor ki: "MHP'de 1242, CHP'de 1216 delege Türkiye'nin önünü tıkıyor. Kapasitesiz 2458 kişi muhalefetin halinin sorumlusudur. İsimleri ifşa edilsin!" (11 Kasım 2015) Bu Ali Serim'in bahsettiği kaç kapasitesiz (!) Ülkücü delege size destek imzası verdi acaba?"

 

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