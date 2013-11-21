Ülkücü öğrenciler Genç Bakış programını bastı

Kanal D'de canlı yayınlanan Abbas Güçlü ile Genç Bakış programında bir grup ülkücü öğrenci, Yeni Türkü'yü protesto etti ve Ölürüm Türkiyem şarkısını söylediler. Kanal yayını kesmek zorunda kaldı.

Genç Bakış programında Abbas Güçlü'nün konuğu bu hafta Yeni Trükü grubuydu. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen programın ilerleyen dakikalarında seyircilerden bir grubun 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söylemesiyle salon karıştı. Yeni Türkü'yü protesto ettiği öğrenilen grup nedeniyle Abbas Güçlü programı yarıda kesmek zorunda kaldı.

'Genç Bakış' programının twitter hesabından ise şu açıklama yapıldı:

"Hoş olmayan nedenlerden dolayı programa devam edemiyoruz. Çok güzel bir program olacaktı maalesef yarim kaldı. Herkesten Özür dileriz. Programımız öğrencilerin kendi aralarında yaşadıkları tartışmalardan dolayı bitmiştir. Hiçbir öğrenci arkadaşımıza bir şey olmamıştır. Salon güvenli bir şekilde boşaltılmıştır. Herkese iyi geceler. ..haftaya görüşmek üzere. .."

