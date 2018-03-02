Ülkücü gazete, MHP'nin 2015'teki seçim vaadini hatırlattı: Erdoğan'ı vatana ihanetten yargılayacağız!

Ülkücü görüşüyleriyle öne çıkan Yeniçağ gazetesi, bugünkü manşetinde MHP'nin 2015'teki seçim vaadini hatırlattı. Gazetenin "İttifaka göre vaziyet alma" başlığıyla yer alan haberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, "Erdoğan'ı vatana ihanetten yargılayacağız" sözleri hatırlatıldı.

Yeniçağ gazetesinde Selcan Taşçı Hamşioğlu'na 12 Mayıs 2015'te, "Biz AKP’yi yargılayacağız" diyen Yalçın verdiği röportajda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini yorumlarken, "Genel Başkanımızın konuşmasından ilk çıkan sonuç şuydu: İktidara geldiğim gün Cumhurbaşkanını vatana ihanetten yargılayacağım" ifadelerini kullanıyor.

Yalçın'ın 2015'teki ifadeleri şunlar:

"Bu söyleyenlere şunu soralım: MHP’den AKP’ye eleştiri kesildi mi? Hayır, tam tersi. HDP-AKP çoğu konuda anlaşmışlar. CHP de çözüm sürecinde onlarla uzlaşma sağlayabiliyor. Bu üçüne karşı, ifade edilen bu varyasyonların dışındaki tek parti MHP aslında. Sadece “doğmamış çocuğa entari biçmemek” yahut “koalisyon 8 Haziran’ın konusu” diye değil çok daha önemli bir nedeni daha var MHP’nin “AKP ile koalisyon” iddialarına karşı çıkmasının:

- Biz AKP’yi yargılayacağız. Millete söz verdik. Seçim beyannamemizin en vurucu yeri buydu aslında. Havuz medyasının işine gelmemiştir; diğerleri de baskıdan korktu herhalde; bu kısmı öne çıkarmadılar. Hatta sakladılar. Oysa Genel Başkanımızın konuşmasından ilk çıkan sonuç şuydu: İktidara geldiğim gün Cumhurbaşkanını vatana ihanetten yargılayacağım!

- Var mı bunun somut, hukuki, teknik bir hazırlığı?

- Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu üzerinden yapacağız. Bakanlar, bakan çocukları, bütün avanesi... En büyük vaatlerimizden biri bu. Bunu niye öne çıkarmadılar bilmiyorum.

"Cumhurbaşkanı çocukları, bakan çocukları yargılanacaklar” diyoruz. Çözüm sürecini kesip atacağız. İmralı görüşmelerine katılanların hepsi yargılanacak. Yasayı değiştirdikleri için azade olduklarını zannediyorlar. Sorarım; 32 yıl sonra 12 Eylül’ü yapan zorbalar, generaller nasıl yargılandı? İntikam peşinde değiliz."

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