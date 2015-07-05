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Ülkü Ocakları'ndan 'Güney Korelilere saldırı' açıklaması

Ülkü Ocakları: Koreli turist kafilesine herhangi bir saldırı olmamıştır

05 Temmuz 2015 19:21

Dün Sultanahmet'te Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından Doğu Türkistan'daki Müslümanlara destek olmak için yapılan yürüyüşten sonra Çinli sandıkları Güney Korelilere saldırı düzenlendi. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından, Ülkü Ocakları bir açıklama yaptı. Güney Koreli turistlere saldırı düzenlenmediğini belirten açıklamada,  "Konuşmanın yapıldığı sırada otobüsümüzün arkasındaki alanda, görevli olduğu anlaşılan sivil polislerle bir grup arasında tartışma yaşanmıştır" denildi. 

Sol haber portalında yer alan habere göre, açıklama şöyle devam ediyor:

Emniyet güçleriyle, bir grup arasında yaşanan bu olay bazı televizyon ve gazeteler başta olmak üzere sosyal medya “Ülkücüler Çinli zannettikleri Korelilere Saldırdı” şeklinde yansıtılmıştır.

İddia edildiği gibi kesinlikle Koreli turist kafilesine herhangi bir saldırı olmamıştır. Ne Koreli ne de başka bir turist kafilesi saldırıya uğramıştır. İddia edildiği gibi böyle çirkin bir olay asla yaşanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. 

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