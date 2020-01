Ülkü Ocakları’ndan CHP’li Eren Erdem’e tehdit: İstanbul sokaklarında dolaşma!

CHP'li Eren Erdem'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 'adınızı Hükümet Bahçeli yapın' demesi üzerine Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’dan tehdit geldi. Yıldırım, sosyal medya hesabında "İstanbul sokaklarında dolaşma. Olmayan yüzünü değiştirmek zorunda kalmayalım…” yazdı.

DUVAR’ın haberine göre, CHP’li Eren, Meclis’teki toplantısında, “Devletin kurucu ilkelerini tarumar etmeye dönük bir projenin ortağı olduğun an itibariyle Sn. Devlet Bahçeli’ye ben ismini Hükûmet Bahçeli diye değiştirmesini tavsiye ediyorum. Size mi düştü bu ülkedeki cumhuriyetin temel dinamiklerini bombalayacaklara can suyu vermek. Ondan sonra kalkıp ‘biz milletimizi vatanımızı seviyoruz’ diyorlar, eğer seviyorsan bu ülkenin kurucusu olan M. Kemal Atatürk’ün ilkelerine ihanet etmeyeceksin. Bu ihanetin hafriyatçılığını yapmaya soyunmuş muhterem devlet adamlığını kaybetmiş, Saray Valisi olmayı kendine meslek edinmiş bir pozisyona gelmiştir. Hangi gerekçeyle ülkeyi parçalayacak bu tutumu meşrulaştırmaya çalışırsın?” demişti.

İstanbul Ülkü Ocakları CHP’li Erdem’in eleştirisine ilişkin bir açıklama yaptı. Ülkü Ocakları Başkanı sosyal medya hesabından, “Bizim de sana tavsiyemiz bundan sonra İstanbul sokaklarında dolaşma. Olmayan yüzünü değiştirmek zorunda kalmayalım…” dedi.

CHP Gençlik Kolları: Aynen iade ediyoruz!

İstanbul Ülkü Ocaklarına CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu da bu açıklamaya yanıt verdi. Otlu yaptığı açıklamada, “Attığınız tweet tam sizin siyasi kültürünüzün yansıması olmuş. İçinizdeki faşizmi birebir yansıttığınız için samimiyetinizden ötürü tebrik ediyorum! Ancak öyle tweet atmakla olacak işler değil bu işler. Siz hoşunuza gitmeyen düşünceleri tekme tokatla düzelteceğiniz düşüncesiyle yetiştirilmiş zavallılarsınız. Sizin fikirlerinizin üzerine beton dökülürse belki o zaman siyaset ‘sorunlara çözüm bulma yolu’ olabilir. Siyasi ahlak ve etikten uzak bu tehditvari konuşmalarınızı aynen iade ediyoruz” dedi.

“Savcıları göreve davet ediyoruz”

CHP’li Erdem’in avukatı Onur Cingil de konuya ilişkin gerekli yasal işlemi başlatacaklarını duyurdu. Cingil, “Bir hukuk devletinde, belirli bir seviyesi olan insanların olduğu siyaset arenasında normal bir eleştiriye karşı, herkes zekâsı ölçüsünde cevap verebilir, bunda herhangi bir sorun yoktur. Bu demokrasi gereğidir. Tabi ki de hiçbir zaman bu böyle olmamakta, bunun aksi yaşanmakta, kaba davranışlar ve hakaretle karşı atağa maruz kalmak da artık maalesef alışıldık bir durum haline gelmektedir. Fakat burada her şeyden öte, müvekkile yönelik açıkça tehdit vardır.Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı’nın bu ifadeleri açık bir şekilde tehdit, hatta ölümle tehdit anlamına gelmekte olup, bu hususta derhal hukuki yollara başvurulacaktır. Ayrıca bu tweetin atılmasından itibaren Müvekkilin can güvenliğine karşı yapılacak, kendi ifadeleri ile İstanbul sokaklarında ve/veya Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek her türlü eylemden bu şahsın sorumludur. Bu hususta da savcıları açıkça göreve davet etmekteyiz” dedi.