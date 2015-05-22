Ülkü Ocakları üyesi öğrenciler, Öğrenci Kolektifleri üyesi 2 öğrenciyi bıçakladı

Ankara Kızılay'da iki üniversite öğrencisi bıçaklandı. Öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Biri dil tarih ve coğrafyada, diğeri siyasal bilgilerde okuyan iki öğrencinin Öğrenci Kolektifleri üyesi oldukları; öğrencilere saldırıda bulunan öğrenci grubunun da Ülkü Ocakları üyesi olduğu belirtildi. Polis, kimliklerini tespit ettiği saldırganları yakalamak için çalışma başlattı, bir kişi gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde gerekleşen olay, kentin en işlek yerlerinde biri olan Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gören Öğrenci Kolektifleri üyesi 2 kişi, Ülkü Ocakları’na bağlı bir grup öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Birisi omuzundan diğeri ise sırtından bıçaklanan 2 öğrenci, vatandaşların çağrısı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kaçtı.



Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik kamera görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda polis, saldırganların kimliklerini belirledi. Saldırının Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi reisi ile yanındaki arkadaş grubu tarafından yapıldığı iddia edildi. Polis saldırganların kimliklerinin belirlenmesinin ardından çok sayıda adrese baksın yaptı. Bu baskınlarda saldırganlardan S. U. gözaltına alındı. Tedavi altına alınan öğrencilerden birisinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.