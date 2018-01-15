Ülkü Ocakları silah hediye etmişti; konserin düzenlendiği Selçuk Üniversitesi'nden açıklama

Konya'daki Selçuk Üniversitesi, kampüs içinde bulunan bir kültür merkezinde Ülkü Ocakları üyesi öğrenciler tarafından düzenlenen konserde, iki av tüfeği hediye edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada hediyeleşmeyle üniversitenin alakasının bulunmadığı belirtilerek " Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup varsa ihmali olanlar için gereği yapılacaktır" denildi.

Alaeddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sanatçı Ali Kınık'ın katıldığı konser düzenledi. Konser öncesi Ülkü Ocakları Selçuk Üniversitesi sorumlusu İbrahim Akar, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kasım Akta'ya 2 av tüfeği hediye etti. Hediye sırasında çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Üniversitede düzenlenen etkinlikte tüfeğin hediye edilmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Tepkiler üzerine üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada , üniversitenin hediye konusu ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:



"Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 3 Ocak Çarşamba tarihinde bir konser sonrası gerçekleşen hediyeleşme ile üniversitemizin herhangi bir alakası yoktur. Kurumumuzun merkez ve ilçelerdeki sosyal tesisleri vatandaşlara ve öğrencilere önceden faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmek şartıyla tahsis edilebilmektedir. Dün medyada çıkan hediyeleşme olayı önceden söylenmemiştir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup varsa ihmali olanlar için gereği yapılacaktır." (DHA)